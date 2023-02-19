В Волгограде 22-летняя девушка на иномарке сбила ребенка

Происшествия 19.02.2023 10:09
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19.02.2023 10:09
В Красноармейском районе Волгограда в результате наезда иномарки пострадал 9-летний мальчик.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №1 по улице Панферова вечером 18 февраля.
По предварительной информации, 22-летняя женщина–водитель, управляя автомашиной «Nissan Almera» совершила наезд на 9–летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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