Нужен ли переход на летнее время? Сомнолог раскритиковал законопроект депутата Госдумы

Зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев 17 февраля подробно обосновал законопроект, предполагающий возвращение России к летнему времени. По мнению Матвеева, которое он озвучил в рамках пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре Общественной службы новостей, перевод стрелок дважды в год позволит россиянам существенно сэкономить электроэнергию и затраты на ее потребление. Кроме того, заявил он, жителям нашей страны катастрофически не хватает солнца. В свою очередь руководитель секции сомнологии Физиологического общества им. И.П. Павлова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон заявил – теребить стрелки непозволительно.

– В июле 1907 года Уильям Уиллет написал памфлет «Растрата дневного света», который начинался со слов «все ценят длинные и светлые вечера о сокрушаются над их убыванием». Этот памфлет на полном серьезе рассматривался британским парламентом, и в итоге было принято решение о том, что действительно ежегодно 210 часов дневного света растрачиваются во всех смыслах, – начал Матвеев издалека свое выступление. – Поэтому самому способу перестраивания времени под движущееся солнце, которое зимой встает позже, а летом раньше, уже больше ста лет. Многие страны мира эффективно используют эту модель, и в Советском Союзе, и в России с начала 80-х годов летнее время активно применялось. Сейчас мы говорим о переходе на зимнее и летнее время, но на самом деле мой законопроект касается возврата летнего времени, поскольку сейчас страна постоянно находится в зимнем времени.

В ходе пресс-конференции Михаил Матеев признал, что его попытка вернуть летняя время далеко не первая, а все предыдущие не увенчались успехом.

– Я не особо уверен в том, что и моя попытка приведет к результату, – сказал он, – и вовсе не из-за того, что есть какие-то убедительные аргументы против и люди не хотят, чтобы у них были длинные светлые вечера летом. Просто инициатором всех этих часовых реформ был Дмитрий Медведев, который и сейчас остается в политической элите.

Упомянул депутат Государственной думы и Волгоградскую область, вспоминая то, как в России крутили стрелки последние десятки лет.

– У нас в Самаре ликвидировали самарский часовой пояс и объединили нас с московским. В итоге мы два-три года против этого боролись, отстояли обратно свой часовой пояс. А вот жители Волгоградской области, допустим, не сумели этого сделать. Поэтому в Государственную думу продолжает по-прежнему идти очень много обращений, начиная с Калининграда и заканчивая Волгоградом.

Оперируя фактами, депутат Госдумы заявил: только в 12-ти регионах России астрономический полдень совпадает с «административным».

– В 75% регионов идет несовпадение солнечного полудня с часовым. Поэтому там в летнее время солнце встает раньше, чем в пять часов утра. Представляете? В три, а то и в половине третьего утра у людей уже светит солнце! Вечер при этом наступает не в 10 часов, а в восемь. Я как советский школьник хорошо помню, что летом у нас солнце светило до десяти вечера, а начинало темнеть только в 11-м часу.

Ранние сумерки, говорит Матвеев, приводят к большому перерасходу электроэнергии.

– Я почитал пояснительные записки моих предшественников. Они подсчитали, что экономия электроэнергии в летнее время составляет 2,5 млрд кВт/ч в год. Кроме того, при летнем времени происходит меньшее количество ДТП. Ну и вообще, на солнце находиться куда более приятно. Людям, которые говорят, что перевод стрелок вреден для организма, поскольку идет его перестройка, я отвечу, что отсутствие солнечного света еще более вредно для здоровья, чем раз в полгода стрелку перевести. Учащийся и работающий человек сейчас каждую неделю находится в мини-стрессе.

С доводами депутата ГД, а по совместительству и доктора исторических наук Матвеева, не согласился доктор биологических наук Владимир Ковальзон.

– Исчисление времени нельзя ломать. Нельзя его волюнтаристски двигать в ту или иную сторону, – заявил Ковальзон. – Часовые пояса – величайшее изобретение человечества, которое позволило еще до начала процессов глобализации вести очень разумную и единственную научно обоснованную систему интеграции человека в солнечное время. Но в дальнейшем по непонятным причинам страны стали играть со временем. Россия должна жить и исчислять время по поясному времени, которое установлено.

Нормальный режим сна отдыха и работы – это дело другое, говорит сомнолог.

– Это нужно решать так, на решат трудящиеся, – убежден Ковальзон, – а именно: по договоренности трудового коллектива. Они могут начинать рабочий день раньше или позже, но это не должно быть связано с исчислением времени. Вы же не исчисляете расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом одновременно километрами и милями.

Говоря о пагубном влиянии перехода на летнее время, сомнолог заявил – такие «путешествия» способны привести к самым плачевным результатам.

– В тех странах, где это актуально, были проведены исследования, согласно которым переход на летнее время, даже на один час, влияет особенно на детей. Кроме того, увеличивается количество инфарктов и инсультов, а также автомобильных катастроф из-за того, что люди теряют внимательность.

Подытоживая сомнолог еще раз предложил идею принимать решения о начале и конце рабочего дня в отдельных трудовых коллективах.

– Каждые 10 лет Госдума возвращается к этому вопросу. Но мы же всё это уже обсуждали и проходили. Не нужно обсуждать. Пусть будет так, как оно есть! Как ученый я категорически против перехода на летнее время. Сейчас время не зимнее и не летнее. Это просто время, когда мы в каждом часовом поясе опережаем солнце на один час.

В ответ на предложение сомнолога проработать вопрос в отдельно взятых коллективах Матвеев в свою очередь предложил вспомнить о том, что большинство трудящихся еще и родители.

– Некоторые школы работают с восьми утра. Невозможно синхронизировать рабочий день с работой детского сада или школы. Поэтому тезис о том, что государство не должно регулировать эту сферу – это иллюзия. Наоборот такие вопросы должны решаться только на государственном уровне. Нужно соотносить все плюсы и минусы: как социальные, так и экономические и биологические. И соотнося все это, я считаю, что больше солнечного света всегда лучше, чем меньше солнечного света. Вот и весь аргумент, – заключил Матвеев, добавив при этом: «Я не удивлюсь, если постоянное зимнее время, в котором мы оказались, было пролоббировано энергетиками, которые зарабатывают бабки на том, что больше потребляется электроэнергии».