Федеральные новости

В Госдуме рассмотрят законопроект об изменении расчета стоимости ЖКУ

Федеральные новости 30.06.2025 09:49
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30.06.2025 09:49


В Госдуму внесут законопроект об изменении правил расчет оплаты за услуги ЖКХ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, изменения могут коснуться правил расчета содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

Уточняется, что законопроектом предлагается замена нормативного метода расчета при наличии общедомовых приборов учета на ежемесячную оплату по факту потребления. 

- Стоимость коммунального ресурса, потребляемого в целях содержания общего имущества, вне зависимости от наличия волеизъявления собственников помещений в МКД, при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода, - уточняется в пояснительной записке. 

На данный момент собственники платят за содержание общего имущества по нормативам, а перерасчет приводится лишь в конце года. Это, в свою очередь, может привести к недофинансированию ремонта и ухудшению жилищных условий. 

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