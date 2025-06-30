В Госдуме рассмотрят законопроект об изменении расчета стоимости ЖКУ





В Госдуму внесут законопроект об изменении правил расчет оплаты за услуги ЖКХ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, изменения могут коснуться правил расчета содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Уточняется, что законопроектом предлагается замена нормативного метода расчета при наличии общедомовых приборов учета на ежемесячную оплату по факту потребления.

- Стоимость коммунального ресурса, потребляемого в целях содержания общего имущества, вне зависимости от наличия волеизъявления собственников помещений в МКД, при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода, - уточняется в пояснительной записке.

На данный момент собственники платят за содержание общего имущества по нормативам, а перерасчет приводится лишь в конце года. Это, в свою очередь, может привести к недофинансированию ремонта и ухудшению жилищных условий.