Федеральные новости

Минфин вдвое увеличит пошлину за получение водительских прав

Федеральные новости 30.06.2025 12:11
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30.06.2025 12:11


Минфин с сентября 2025 года увеличит пошлины за получение водительских прав вдвое. Об этом сообщили в «Известиях» со ссылкой на законопроект ведомства. 

Так, за удостоверение старого образца водителям придется заплатить 4 тысячи рублей, а за нового – 6 тысяч. Международные права также подорожают вдвое – с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей. 

Также увеличится и стоимость получения ПТС до 1,2 тысячи рублей. Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства вырастет в цене до 1,5 тысячи рублей на бумажном носителе и 4,5 тысячи рублей на пластиковом. 

За выдачу номеров водителям придется отдать 3 тысячи, а за документ о допуске к перевозке опасных грузов 2,25 тысячи рублей. 

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