Минфин вдвое увеличит пошлину за получение водительских прав





Минфин с сентября 2025 года увеличит пошлины за получение водительских прав вдвое. Об этом сообщили в «Известиях» со ссылкой на законопроект ведомства.

Так, за удостоверение старого образца водителям придется заплатить 4 тысячи рублей, а за нового – 6 тысяч. Международные права также подорожают вдвое – с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей.

Также увеличится и стоимость получения ПТС до 1,2 тысячи рублей. Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства вырастет в цене до 1,5 тысячи рублей на бумажном носителе и 4,5 тысячи рублей на пластиковом.

За выдачу номеров водителям придется отдать 3 тысячи, а за документ о допуске к перевозке опасных грузов 2,25 тысячи рублей.