В двух матчах 11-го тура мужской высшей гандбольной лиги «Каустик» на выезде обменялся победами с «МССУОР № 2-Академия». В первой игре волгоградцы выиграли 33:29, а в ответной успех остался за столичным коллективом - 31:21, сообщает ИА «Высота 102».

Уже на первой минуте матча, прошедшего 15 февраля, гости повели в счёте после успешно реализованного броска Станислава Токмакова. Но радость была недолгой и вскоре «Каустик» оказался уже в роли догоняющего и таковым им и остался к перерыву, уступая к этому времени 14:17.

Во втором тайме гостевая команда совершила рывок в четыре заброшенных мяча и сделала счёт равным 18:18. После этого игроки московской академии собрались и долгое время лидировали по ходу игры. Лишь за 10 минут до финальной сирены «Каустик», наконец, повёл в счёте и до окончания поединка уже не подпускал к себе соперника.

Завершился матч итоговой победой волгоградского клуба 33-29. Самыми результативными гандболистами у волгоградцев стали Николай Сорокин с 12-ю баллами и Станислав Токмаков с 9-ю очками, Алексей Косогов и Сергей Палащенко с 4-мя голами.

В ответной встрече, которая состоялась 16 февраля, соперники волгоградского клуба взяли убедительный реванш. Уже к 3-ей минуте команды обменялись голами. У «Каустика» отличился Данила Иванов. Следующий пятиминутный отрезок хозяева выиграли со счётом 4:1 и уверенно захватили лидерство в поединке - 5:2.

Когда разница в счёта увеличилась до пяти мячей, главный тренер волгоградского клуба Рафаэль Самитов внёс определённые тактические изменения. Тем не менее, ситуация продолжила оставаться под полным контролем Академии и в какой-то момент разница в счёт достигла 11-и голов. Только лишь под самый конец тайма «Каустик» забросил два раза подряд благодаря Артёму Вединскому и Родиону Левицкому.

На перерыв соперники ушли при полном доминировании столичного клуба - 18:9. Во второй половине игры академия не дала шанса «Каустику» исправить ситуацию. В этом игровом отрезке волгоградцы смогли лишь идти вровень с противниками.

Поединок завершился уверенным триумфом москвичей - 31:21. Лучшими бомбардирами в составе гостей стали Данила Иванов c восемью мячами и Артём Вединский с четырьмя результативными бросками.

Одержав победу в первом матче, «Каустик» набрал 2 очка и идёт в турнирной таблице вторым вслед за "МССУОР № 2-Академия". Следующие встречи «Каустик» проведёт на родной площадке 18-го и 19-го марта против молодёжной команды омского «СКИФа» – «СКИФ-Юниор».

Иван Тюгаев

Фото: «Каустик»/ VK.com