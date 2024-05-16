



Полиция возбудила уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Волжский Волгоградской области за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, за совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности и состояла на профилактическом учете. Однако, это не помешало женщине вести разгульный образ жизни и злоупотреблять алкоголем.

Ранее одного из детей жительницы Волжского, 12-летнего мальчика, забрал на воспитание ее бывший супруг. Двое других – 9-летний мальчик и 3-летняя девочка – остались на попечении волжанки. При этом, сообщают полицейские, женщина отдавала предпочтение алкоголю, а не детям – должным образом не заботилась о них, дочь и сын находились в антисанитарных условиях.

Сейчас волжанке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В содеянном женщина призналась.

В настоящее время решается вопрос о лишении ее родительских прав.