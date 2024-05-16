Волгоградец на глазах у следователей разорвал важные документы

В Волгоградской области 33-летний подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков стал фигурантом еще одного уголовного дела после уничтожения процессуальных документов. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, все произошло в помещении следственного изолятора в Урюпинском районе.

- В ходе проведения с ним следственных действий в помещении следственного изолятора фигурант, желая воспрепятствовать производству предварительного следствия и избежать уголовного наказания за инкриминируемое ему деяние, разорвал, представленные ему на ознакомление процессуальные документы, - сообщили в ведомстве.

В отношении подследственного за содеянное возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.