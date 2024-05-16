Два очага бешенства ликвидируют в селе и СНТ под Волгоградом

Карантин по бешенству объявлен в двух районах Волгоградской области, где найдены больные животные, сообщает V102.RU со ссылкой на постановления администрации региона. Ограничительные мероприятия сроком на 60 дней введены на территории Паньшинского сельского поселения Городищенского района и в Пичуженском сельском поселении Дубовского района.

В хуторе Паньшино бешенством заразился теленок. Животное содержалось в частном домовладении. Карантинные мероприятия будут действовать в жилом массиве этого населенного пункта.

В Дубовском районе бешенство нашли у домашней собаки в СНТ «Центральный» в Пичужинском сельском поселении. Ограничительные мероприятия в этом районе затронут жилой массив сельского поселения и часть Дубовки.

По сведениям ветеринаров, заболевшие опасным вирусом теленок и собака, предположительно, имели контакт с дикими животными.

Напомним, что лечения от бешенства нет. Единственный способ избежать смертельного заболевания - это вакцинация. В случае получения укусов, ослюнений и при контакте с животным нужно незамедлительно обращаться в больницу за оказанием антирабической помощи.