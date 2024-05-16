205 тысяч туристов посетили Волгоград в первые дни мая

В Волгоградской области в этом году зафиксировали рост туристического потока на майские праздники. Как сообщили V102.RU в администрации региона, Волгоград и районы области с 1 по 12 мая посетили 205 тысяч туристов - на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Гостиницы и другие места для коллективного размещения людей в Волгограде в первые дни мая были заполнены на 98%. В районах области загрузка гостиниц была меньше - 88%.

Большое скопление туристических автобусов в период майских праздников можно было увидеть в районе музея-панорамы «Сталинградская битва», а также на площади Павших борцов около собора Александра Невского.

В облэкономразвития подсчитали, что на эти майские праздники больше туристов прибыло из Москвы и Московской области, Уфы, Иркутска, Норильска, Саратова, Белгорода, Сочи, Тамбова, Тольятти, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны.