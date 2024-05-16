В Волгоградской области силовики оцепили магазин «Покупочка»

В Елани Волгоградской области к магазину «Покупочка», расположенному рядом с железнодорожной станцией, 16 мая прибыли пожарные и полицейские машины. Как сообщили V102.RU очевидцы, из здания торговой точки оперативно вывели покупателей и персонал. Самое здание огородили сигнальной лентой, а по периметру выставили правоохранителей.



По предварительным данным, поводом для эвакуации покупателей и персонала послужило анонимное сообщение о минировании супермаркета. Местные жители, в свою очередь, предположили, что проходят учения.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, после проведенной проверки магазин продолжил работу – сообщение об угрозе не подтвердилось.

Скриншот видео Елань новости t.me