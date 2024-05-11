Спорт

Олег Сергеев назначен главным тренером «Ротора»

Спорт 11.05.2024 18:31
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11.05.2024 18:31


Олег Сергеев сегодня,11 мая, официально утвержден главным тренером волгоградского «Ротора» до конца нынешнего сезона. 56-летний специалист стал третьим наставником команды по ходу чемпионата Второй лиги 23-24, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
Предыдущий главный тренер «Ротора» Сергей Попков, заменивший на этой должности Алексея Стукалова в августе прошлого года, ушел со своего поста 24 апреля после домашнего поражения от столичного «Велеса» со счетом 2:3. Ассистент Попкова Олег Сергеев сразу же после этого стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством сине-голубые провели три матча и во всех одержали победы. Сначала на выезде был повержен «Муром» (2:1), затем дома волгоградцы выиграли у «Челябинска» (1:0) и сегодня в гостях «Ротор» оказался сильнее липецкого «Металлурга» со счетом 2:1.
 
Максимальный результат убедил руководство клуба дать шанс Олегу Сергееву завершить сезон уже в качестве полноценного наставника. После 13-го тура «Ротор» идет на третьем месте с 20-ю заработанными очками и является одним из главных претендентов на повышение в классе. В следующем матче 15 мая волгоградцы примут на своем поле «Краснодар-2». Начало встречи в 19-00 ч.
 
Справка. Олег Сергеев является уроженцем Волгограда. Футбольную карьеру начал в родном «Роторе», выступая за клуб с 1985 по 1988 годы. В последнем своем сезоне стал серебряным призером Первой лиги СССР и помог клубу завоевать повышение в классе. Далее Сергеев играл за столичный ЦСКА и становился чемпионом и обладателем Кубка СССР.  

В составе сборных СССР, СНГ и России в 1991-1993 годах  провел 10 матчей. После завершения игровой карьеры Сергеев работал тренером в белгородском «Салюте», ростовском СКА, красносулинской «Нике», «Авангарде», «Локомотиве-2», македонском «Вардаре», «Химках», брянском «Динамо». В свой первый заход в «Роторе» Сергеев ассистировал главному тренеру Валерию Есипову в 2017 году. Далее возглавлял «Салют» в 2019 году и сезоне 2020/21, после чего стал спортивным директором белгородской команды. До возвращения в «Ротор» трудился помощником Игоря Семшова в «Чайке».
 
Отметим, что в штабе клуба продолжают работать Владимир Файзулин, тренер по работе с вратарями Андрей Никитин и специалист по физической подготовке Яков Эрлих.


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