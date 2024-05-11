Олег Сергеев назначен главным тренером «Ротора»

Предыдущий главный тренер «Ротора» Сергей Попков, заменивший на этой должности Алексея Стукалова в августе прошлого года, ушел со своего поста 24 апреля после домашнего поражения от столичного «Велеса» со счетом 2:3. Ассистент Попкова Олег Сергеев сразу же после этого стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством сине-голубые провели три матча и во всех одержали победы. Сначала на выезде был повержен «Муром» (2:1), затем дома волгоградцы выиграли у «Челябинска» (1:0) и сегодня в гостях «Ротор» оказался сильнее липецкого «Металлурга» со счетом 2:1.
Максимальный результат убедил руководство клуба дать шанс Олегу Сергееву завершить сезон уже в качестве полноценного наставника. После 13-го тура «Ротор» идет на третьем месте с 20-ю заработанными очками и является одним из главных претендентов на повышение в классе. В следующем матче 15 мая волгоградцы примут на своем поле «Краснодар-2». Начало встречи в 19-00 ч.
Справка. Олег Сергеев является уроженцем Волгограда. Футбольную карьеру начал в родном «Роторе», выступая за клуб с 1985 по 1988 годы. В последнем своем сезоне стал серебряным призером Первой лиги СССР и помог клубу завоевать повышение в классе. Далее Сергеев играл за столичный ЦСКА и становился чемпионом и обладателем Кубка СССР.
Отметим, что в штабе клуба продолжают работать Владимир Файзулин, тренер по работе с вратарями Андрей Никитин и специалист по физической подготовке Яков Эрлих.