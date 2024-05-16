Общество

«Мы и дустом их пробовали»: загрызанные блохами волгоградцы пожаловались на собачью жизнь

Общество 16.05.2024 16:07
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16.05.2024 16:07


Жители пятиэтажного дома №6 по ул. Остравская в Красноармейском районе Волгограда не знают, как спастись от полчищ блох, которые заполонили квартиры. Как рассказала читательница V102.RU, проживающая на первом этаже, кусачие насекомые в буквальном смысле слова измучили проживающих здесь людей.

- Блохи в квартирах везде – они лезут из подъезда, стоит просто пройти и даже пробежать к своей квартире. Мы живем на первом этаже, так у нас они и по постели прыгают, - делится волгоградка. – У нас с мужем все ноги покусанные, просто стыд какой-то, а постоянный зуд доводит до нервного стресса. Причем такая же проблема не только в квартирах на первых этажах. Эти твари допрыгивают и до пятого.

По словам Оксаны, больше всего от блох страдают жители двух подъездов.

- И в нашем подъезде, и еще в одном находятся двери, ведущие подвал, мы подозреваем, что оттуда они все и лезут, - говорит женщина. – Дома мы постоянно вынуждены их травить, у меня уже аллергия началась от этих препаратов и обострилась астма. Но такие обработки помогают лишь на время – через некоторое время все начинается заново.

Жильцы уже  обращались в управляющую компанию ООО «Волгоград Южный».

О нашей проблеме в УК прекрасно знают. Недавно подвал обработали препаратом на основе дуста, но ничего не помогло – блохи не исчезли! Сотрудники управляющей компании нам признавались, что кусачие твари не дают и слесарям работать. А на наши жалобы мы слышим советы нарвать полыни и разложить в квартирах, чтобы блохи передохли. Но мы боимся, что это быстрее случится с нами. Мы уже и внучкам запретили к нам приезжать в гости, чтобы, не дай Бог, не подцепили у нас насекомых и не принесли домой. Страдает и наша собака – она безшерстная, ей достается по полной программе, причем никакие средства от отпугивания блох не помогают. Просто уже руки опускаются от такой в буквальном смысле слова собачьей жизни!

Недавно отчаявшиеся жильцы пожаловались на засилье насекомых в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

– Нам ответили, что в адрес нашей управляющей компании было объявлено предостережение. Но при этом заявили, что свои квартиры мы должны обрабатывать от блох самостоятельно, а уничтожением насекомых в местах общего пользования должна заниматься УК. Но мы и так постоянно их травим! Скоро в квартире уже жить будет невозможно из-за ядовитых запахов. После этого живем спокойно несколько дней, а потом начинается все заново, – возмущается женщина.

В ООО «Волгоград Южный» в ответ на просьбу прокомментировать жалобы жильцов пояснили, что организация регулярно проводит мероприятия по дератизации и дезинфекции мест общего пользования.

– Мероприятия по дератизации – обработке от грызунов – мы проводим раз в месяц, а дезинфекцию – по заявкам жильцов, соответствующий договор у нас заключен со специализированной организацией, – пояснил руководитель структурного подразделения ООО «Волгоград Южный» Константин Генералов. – Проблема с насекомыми иногда обостряется с наступлением теплого периода – это вызвано повышением температуры и влажности, но мы всегда оперативно реагируем на такие сигналы. После поступления устной заявки от жителей дома №6 по ул. Остравская подрядчик провел первый этап по дезинфекции подвала и подъезда. Однако эти работы предполагают два этапа. Специфика дезинфекции заключается в том, что гарантированный результат – уничтожение насекомых – достигается после окончания второго этапа, к которому специализированная организация приступит уже в ближайшее время.

По словам представителя УК, в управляющей компании прислушаются к пожеланиям жильцов в части проведения работ по герметизации дверей, ведущих в подвал, которые могут являться возможной причиной скопления полчищ прыгучих и кусачих тварей. 

Фото читателей V102.RU

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