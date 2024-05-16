Общество

Известный микробиолог Вера Крамарь ушла из жизни в Волгограде

Общество 16.05.2024 11:50
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16.05.2024 11:50


В Волгограде на 92 году жизни скончалась доктор медицинских наук, почетный профессор ВолгГМУ Минздрава России Вера Сергеевна Крамарь. Печальное известие сообщили в Волгоградском государственном  медицинском университете. 

Вера Сергеевна окончила Куйбышевский медицинский институт, где затем начинала свою научную деятельность. Прошла трудовой путь от младшего научного сотрудника лаборатории кишечной инфекции до профессора кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, – рассказали в медвузе. – С 1977 по 2006 год Вера Сергеевна Крамарь заведовала кафедрой микробиологии Волгоградского государственного медицинского университета. 

Вспоминая известного микробиолога, коллеги говорят о ней как о трудолюбивом и опытном профессионале, которая, к тому же, имела незаурядный талант руководителя и организатора. 

Она смогла сделать кафедру микробиологии крупным научным центром и серьезно укрепить ее материально-техническую базу. Проблема научных изысканий сотрудников кафедры под руководством профессора Крамарь была посвящена микроэкологии больного и здорового человека. Большое внимание профессор уделяла связи своих исследований с практическим здравоохранением. Вера Сергеевна Крамарь нашла возможность поднять уровень педагогической и научной работы коллектива, внеся большой вклад в дело подготовки врачей в области микробиологии и иммунологии. По ее инициативе была обновлена программа преподавания микробиологии и иммунологии, внесены и расширены новые современные разделы, – рассказывают в ВолгГМУ. 

Вера Сергеевна Крамарь воспитала целую плеяду специалистов-микробиологов. Студенты медицинских вузов всей страны многие годы изучают медицинскую микробиологию, вирусологию и иммунологию по учебникам, автором которых является профессор Крамарь.

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