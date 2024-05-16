Известный микробиолог Вера Крамарь ушла из жизни в Волгограде

В Волгограде на 92 году жизни скончалась доктор медицинских наук, почетный профессор ВолгГМУ Минздрава России Вера Сергеевна Крамарь. Печальное известие сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете.

– Вера Сергеевна окончила Куйбышевский медицинский институт, где затем начинала свою научную деятельность. Прошла трудовой путь от младшего научного сотрудника лаборатории кишечной инфекции до профессора кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, – рассказали в медвузе. – С 1977 по 2006 год Вера Сергеевна Крамарь заведовала кафедрой микробиологии Волгоградского государственного медицинского университета.

Вспоминая известного микробиолога, коллеги говорят о ней как о трудолюбивом и опытном профессионале, которая, к тому же, имела незаурядный талант руководителя и организатора.

– Она смогла сделать кафедру микробиологии крупным научным центром и серьезно укрепить ее материально-техническую базу. Проблема научных изысканий сотрудников кафедры под руководством профессора Крамарь была посвящена микроэкологии больного и здорового человека. Большое внимание профессор уделяла связи своих исследований с практическим здравоохранением. Вера Сергеевна Крамарь нашла возможность поднять уровень педагогической и научной работы коллектива, внеся большой вклад в дело подготовки врачей в области микробиологии и иммунологии. По ее инициативе была обновлена программа преподавания микробиологии и иммунологии, внесены и расширены новые современные разделы, – рассказывают в ВолгГМУ.

Вера Сергеевна Крамарь воспитала целую плеяду специалистов-микробиологов. Студенты медицинских вузов всей страны многие годы изучают медицинскую микробиологию, вирусологию и иммунологию по учебникам, автором которых является профессор Крамарь.