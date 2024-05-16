Общество

Рейдерский захват или по закону? В Волгограде жителей элитного ЖК «Бейкер стрит» лишают газа

Общество 16.05.2024 18:38
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16.05.2024 18:38


В Волгограде многоквартирные дома на территории ЖК «Бейкер стрит» начали отключать от сетей газоснабжения. Собственники бьют тревогу, сетуя на самоуправство специализированной компании, которая выставила ультиматум о заключении с ней договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В противном случае жильцы «несговорчивых» многоэтажек, отказавшиеся от выполнения требований, будут отрезаны от сетей газоснабжения.

При этом у всех собственников договоры на обслуживание ВКГО уже заключены. Большинство жильцов пользуется услугами АО «Волгоградгоргаз», специалисты которой до последнего времени регулярно выполняли все положенные работы.

- В соседнем доме по адресу Шекснинская, д. 68 газовые стояки уже перерезаны. Это какой-то рейдерский захват. Наши дома не подключены к централизованным сетям горячего водоснабжения, а в каждой квартире установлен двухконтурный газовый котёл. Получается, людей одновременно лишили и возможности приготовления пищи, и горячей воды. Судя по объявлениям, наш дом следующий на очереди, – рассказала ИА «Высота 102» собственница одной из квартир в доме № 62 на ул. Шекснинской Анна Зарубина.

Согласно информации, расклеенной на домах жилого комплекса, теперь от волгоградцев требуют перезаключить договоры с ООО ИКЦ «Спецтеплосервис».

- Отсутствие договора является основанием для прекращения подачи газа как со стороны газораспределительной организации, так и со стороны поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», – говорится в объявлении на доме № 101 на ул. Шекснинской.

В управляющей компании поэтапное отключение жилого комплекса от газоснабжения подтверждают, однако настаивают, что собственники сами виноваты в своих бедах.

- В доме № 68 отключен только один стояк. Всех заранее предупреждали, уведомляли, но потребителями требования вовремя так и не были выполнены. Поэтому имеем соответствующую ситуацию. Сейчас пока что на территории ЖК «Бейкер-стрит» отключены только два дома. Но поэтапно будут отрезаны и другие жилые объекты, где договора так и не были перезаключены, – рассказали ИА «Высота 102» в диспетчерской ООО «УК 7 Ветров».

Как выяснилось, причина отключения МКД от газа связана с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу осенью 2023 года. Согласно обновлённой нормативно-правовой базе, собственники и УК утратили право выбора специализированной организации, обслуживающей внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. Теперь по закону соответствующие работы может выполнять лишь та компания, которой принадлежит газораспределительная инфраструктура, к которой подключён объект.

В случае с ЖК «Бейкер-стрит» речь идёт о компании ИКЦ «Спецтеплосервис». Договоры на обслуживание МКД могут быть заключены как в коллективном формате, когда УК от лица всех собственников подписывает соответствующее соглашение, так и в индивидуальном. Но так или иначе, пока владельцы недвижимости в жилом комплексе не подпишут соответствующие документы, по закону голубое топливо не может вернуться в их квартиры.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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