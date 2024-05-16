Боец из Камышина Алексей Егоров погиб в зоне СВО

В городе Камышин Волгоградской области простятся с Алексеем Егоровым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 16 мая, в администрации Камышина.

- Алексей Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Алексея Егорова искренние соболезнования, - говорится в некрологе.

Известно, что Алексею 20 июня исполнилось бы 36 лет. В зоне СВО у него был позывной «Егор».