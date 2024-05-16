В Волгоград на бизнес-форум съехались более 200 женщин со всей России

Волгоград принимает Всероссийский форум, посвященный развитию женского предпринимательства. На церемонии открытия, которая прошла сегодня, 16 мая, приехали в город-герой более 200 женщин из разных регионов России. Здесь они планируют не только продемонстрировать высокий уровень профессионализма, успешность и силу влияния на экономику женского бизнеса, но также обменяться опытом и новыми идеями друг с другом.

Мероприятие организовано местным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с комитетом по развитию женского предпринимательства общественной организации при поддержке партпроекта «Единой России» «Предпринимательство». В открытии форума приняли сегодня участие вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Надия Черкасова, заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова, председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников.

Программа двухдневного форума обширна и включает в себя интенсивные мастер-классы по финансам, управлению, маркетингу, а также тематические встречи гостей форума с волгоградскими представительницами бизнеса.





Как отметил председатель комитета гордумы по социальной политике, региональный координатор партпроекта «ЕР» «Предпринимательство» Иосиф Ефремов, за последний год число предпринимателей в Волгоградской области увеличилось на 4%. И весомая доля из них – женщины.

- Женщин в бизнесе отличает абсолютное внимание к деталям, видение конкретики бизнес-процессов. Если же возникают сложности, особенно у тех, кто только начинает, - им в помощь существует целая система мер поддержки. Это выделение субсидий, грантовая и информационная помощь, организационное сопровождение открытия бизнеса. Ежедневная, постоянная работа совместно с региональным Центром «Мой бизнес», Уполномоченным по правам предпринимателей дает начинающим бизнесменам крепкий фундамент для развития собственного дела и уверенность в завтрашнем дне, - рассказал Иосиф Ефремов.

Председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников вручил лучшим представительницам волгоградского бизнес-сообщества Почетные грамоты и Благодарственные письма, поздравил участниц форума с предстоящим Днем российского предпринимательства и пожелал эффективной работы, успехов и достижения поставленных целей.





- Искренние слова восхищения хочется выразить всем участницам форума! История каждой предпринимательницы, многие из которых помимо бизнеса занимаются благотворительной деятельностью, воспитывают детей, уникальна и служит достойным примером. Остается только пожелать, чтобы этот форум стал традиционным местом встреч женщин-предпринимательниц всей нашей страны, а Волгоград - его базовой площадкой, - сказал спикер гордумы.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы