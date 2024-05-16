Общество

В Волгоград на бизнес-форум съехались более 200 женщин со всей России

Общество 16.05.2024 20:32
0
16.05.2024 20:32

 

Волгоград принимает Всероссийский форум, посвященный развитию женского предпринимательства. На церемонии открытия, которая прошла сегодня, 16 мая, приехали в город-герой более 200 женщин из разных регионов России. Здесь они планируют не только продемонстрировать высокий уровень профессионализма, успешность и силу влияния на экономику женского бизнеса, но также обменяться опытом и новыми идеями друг с другом.  

Мероприятие организовано местным отделением «ОПОРЫ РОССИИ»  совместно с комитетом по развитию женского предпринимательства общественной организации при поддержке партпроекта «Единой России» «Предпринимательство». В открытии форума приняли сегодня участие вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Надия Черкасова, заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова, председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников.

Программа двухдневного форума обширна и включает в себя интенсивные мастер-классы по финансам, управлению, маркетингу, а также тематические встречи гостей форума с волгоградскими представительницами бизнеса.


Как отметил председатель комитета гордумы по социальной политике, региональный координатор партпроекта «ЕР» «Предпринимательство» Иосиф Ефремов, за последний год число предпринимателей в Волгоградской области увеличилось на 4%. И весомая доля из них – женщины.

- Женщин в бизнесе отличает абсолютное внимание к деталям, видение конкретики бизнес-процессов. Если же возникают сложности, особенно у тех, кто только начинает, - им в помощь существует целая система мер поддержки. Это выделение субсидий, грантовая и информационная помощь, организационное сопровождение открытия бизнеса. Ежедневная, постоянная работа совместно с региональным Центром «Мой бизнес», Уполномоченным по правам предпринимателей дает начинающим бизнесменам крепкий фундамент для развития собственного дела и уверенность в завтрашнем дне, - рассказал Иосиф Ефремов.

Председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников вручил лучшим представительницам волгоградского бизнес-сообщества Почетные грамоты и Благодарственные письма, поздравил участниц форума с предстоящим Днем российского предпринимательства и пожелал эффективной работы, успехов и достижения поставленных целей.


- Искренние слова восхищения хочется выразить всем участницам форума! История каждой предпринимательницы, многие из которых помимо бизнеса занимаются благотворительной деятельностью, воспитывают детей, уникальна и служит достойным примером. Остается только пожелать, чтобы этот форум стал традиционным местом встреч женщин-предпринимательниц всей нашей страны, а Волгоград - его базовой площадкой, - сказал спикер гордумы.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.05.2024 20:32
Общество 16.05.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 20:16
Общество 16.05.2024 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 19:55
Общество 16.05.2024 19:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2024 19:47
Общество 16.05.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 18:38
Общество 16.05.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 18:20
Общество 16.05.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 18:08
Общество 16.05.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 17:04
Общество 16.05.2024 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 16:07
Общество 16.05.2024 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 14:49
Общество 16.05.2024 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 13:13
Общество 16.05.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 11:50
Общество 16.05.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 11:08
Общество 16.05.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 11:05
Общество 16.05.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2024 10:45
Общество 16.05.2024 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:47
В Волгограде на школьницу напали с ножом в подъезде домаСмотреть фотографии
21:07
«Это какое-то свинство!»: волгоградцы поймали с поличным черных мусорщиков в поселке ГумракСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгоград на бизнес-форум съехались более 200 женщин со всей РоссииСмотреть фотографии
20:32
Боец из Камышина Алексей Егоров погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
20:16
Два очага бешенства ликвидируют в селе и СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:55
«Уазик в осколках, под крышей – капельница»: отмеченные наградами программист, полицейский и экс-«вагнеровец» – о буднях СВОСмотреть фотографии
19:47
Политолог Гусий запутался в понятиях и цифрах, говоря о турпопулярности Волгограда на майскиеСмотреть фотографии
18:38
Рейдерский захват или по закону? В Волгограде жителей элитного ЖК «Бейкер стрит» лишают газаСмотреть фотографии
18:20
Малонаселенные села укрупнили путем объединения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:08
В ЦПКиО Волгограда распрощаются с весной яркими красками ХолиСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области силовики оцепили магазин «Покупочка»Смотреть фотографии
17:04
На мусоровозы и компост: в Волгограде после выборов регоператора ТКО могут измениться тарифыСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде к 2030 году откроют новые поликлиники: рассказываем, в каких районахСмотреть фотографии
16:38
«Вывезли, да не все»: на севере Волгограда вспыхнула «воскресшая» свалка возле СНТСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Волжский горсуд заново рассмотрит дело яблочника Александра ЕфимоваСмотреть фотографии
16:07
«Мы и дустом их пробовали»: загрызанные блохами волгоградцы пожаловались на собачью жизньСмотреть фотографии
16:05
«Красный Октябрь» повышает производительность оборудования благодаря новому закалочному комплексуСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде ФСБ приструнила паникеров, собиравшихся сдаться ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
Ростовского водителя осудили за гибель двух человек в сгоревших машинах под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
Волгоградцы смогут использовать искусственный интеллект и умных помощников во время телефонных звонковСмотреть фотографии
14:49
Инфраструктуру для работы и отдыха возводят вокруг нового здания арбитража в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:09
Работодатели подняли волгоградцам зарплатыСмотреть фотографии
13:52
Росводресурсы продлили специальный режим Волжской ГЭС ради рыбыСмотреть фотографии
13:13
Ночные рейвы автолюбителей не дают выспаться жителям микрорайона в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Вины не признает. Полиция отправила под суд убившего в ДТП студентов волгоградского политехаСмотреть фотографии
11:50
Известный микробиолог Вера Крамарь ушла из жизни в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
Волгоградец на глазах у следователей разорвал важные документыСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом сотрудники ПДН обнаружили в квартире двух «заброшенных» матерью детейСмотреть фотографии
11:08
205 тысяч туристов посетили Волгоград в первые дни маяСмотреть фотографии
11:05
Управление по вопросам миграции волгоградского ГУ МВД возглавил Евгений МихайловСмотреть фотографии
 