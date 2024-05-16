В Волгограде ФСБ приструнила паникеров, собиравшихся сдаться ВСУ

Расследования 16.05.2024 15:54
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16.05.2024 15:54
Управление ФСБ России по Волгоградской области объявило двум местным жителям официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены и сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Как сообщили V102.RU в региональном управлении ведомства, один из волгоградцев стал искать возможность выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Он заходил в мессенджере на странички групп, используемых группировками, подконтрольными СБУ, где изучал варианты выезда на Украину.Когда его разоблачили, мужчина признался, что на тот момент находился под действием эмоций. А, когда «голова остыла», понял, что не стоит им поддаваться.
Другой волгоградец собирал информацию о путях сдачи в плен и перехода на сторону противника в случае его мобилизации в Вооруженные силы России. В частности, он изучал видеоролики с допросами российских военнопленных, которые в своем телеграм-канале публиковал украинский журналист. Также сохранил контактный номер телефона одной из проукраинских организаций, однако реальных намерений связаться с представителями организации он не имел и не предпринимал. Мужчина позднее объяснил это паникой и страхом оказаться на СВО.Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию своих преступных умыслов по совершению государственной измены, граждане не совершили, им было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена».
В ведомстве напомнили о неотвратимости законного наказания за государственную измену.
Видео УФСБ по Волгоградской области
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