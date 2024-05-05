Ваня, ты голова! «Ротор» победил «Челябинск» со счетом 1:0





Бурю положительных эмоций подарил сегодня «Ротор» своим болельщикам, одержав желанную победу над «Челябинском» в очередном туре Второй лиги на Волгоград Арене, сообщает V102.RU. Игра началась с приятных моментов – Рамазану Гаджимурадову вручили приз как лучшему игроку апреля. А Илью Сафронова отметили как автора лучших голов «Ротора» по итогам марта и апреля. Бурю положительных эмоций подарил сегодня «Ротор» своим болельщикам, одержав желанную победу над «Челябинском» в очередном туре Второй лиги на Волгоград Арене, сообщает V102.RU. Игра началась с приятных моментов – Рамазану Гаджимурадову вручили приз как лучшему игроку апреля. А Илью Сафронова отметили как автора лучших голов «Ротора» по итогам марта и апреля.

Второй мяч, который отправил «Ротор» в ворота «Челябинска», не был засчитан из-за офсайда. Гостям так и не удалось отыграться и в итоге матч закончился со счетом 1:0 в пользу волгоградцев.

Второй мяч, который отправил «Ротор» в ворота «Челябинска», не был засчитан из-за офсайда. Гостям так и не удалось отыграться и в итоге матч закончился со счетом 1:0 в пользу волгоградцев.

Болельщики стоя праздновали победу. А футболисты «Ротора» по традиции подбежали к трибуне с фанатами с оголенными торсами, поблагодарив их за поддержку.







Таким образом, сине-голубые, хотя и остались на 4-м месте в турнирной таблице, но набрали уже 17 очков.



Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото «Ротора» VK.com, архив

После награждения волгоградцам пришлось сразу перейти к делу. И первый тайм прошел практически под полным контролем «Ротора». Волгоградцы играли первым номером, создавали опасные ситуации, но, как это часто бывало, не хватало точности в завершении атак. Дмитрий Лаврищев пробил по воротам, но мимо цели. Рамазан Гаджимурадов тоже приложился к мячу, но вратарь соперника справился с угрозой.Несмотря на то, что «Челябинск» редко выходил со своей половины поля, оборона гостей справлялась с потенциальными проблемами, к тому же голкипер «Челябинска» выручал свою команду. При том, что Вадим Аверкиев в первой половине игры оставался без работы.В конечном итоге, хотя «Ротор» и вышел с желанием открыть счет в матче и демонстрировал явное преимущество, но в раздевалку команды ушли с нулевым счетом.Во второй половине матча гости постарались перехватить инициативу в ведении игры и иногда у них это получалось. Но и хозяева не собирались отступать от намеченной задачи на эту игру и в конечном итоге к дикой радости болельщиков у них это получилось.На 57-й минуте Гаджимурадов отдал с навеса мяч Ивану Пяткину, который, красиво выпрыгнув, забил головой долгожданный гол.