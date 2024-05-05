Спорт

Ваня, ты голова! «Ротор» победил «Челябинск» со счетом 1:0

Спорт 05.05.2024 20:21
0
05.05.2024 20:21


Бурю  положительных эмоций подарил сегодня «Ротор» своим болельщикам, одержав желанную победу над «Челябинском» в очередном туре Второй лиги на Волгоград Арене, сообщает V102.RU. Игра началась с приятных моментов – Рамазану Гаджимурадову вручили приз как лучшему игроку апреля. А Илью Сафронова отметили как автора лучших голов «Ротора» по итогам марта и апреля.
После награждения волгоградцам пришлось сразу перейти к делу. И первый тайм прошел практически под полным контролем «Ротора». Волгоградцы играли первым номером, создавали опасные ситуации, но, как это часто бывало, не хватало точности в завершении атак. Дмитрий Лаврищев пробил по воротам, но мимо цели. Рамазан Гаджимурадов тоже приложился к мячу, но вратарь соперника справился с угрозой.
Несмотря на то, что «Челябинск» редко выходил со своей половины поля, оборона гостей справлялась с потенциальными проблемами, к тому же голкипер «Челябинска» выручал свою команду. При том, что Вадим Аверкиев в первой половине игры оставался без работы.
В конечном итоге, хотя «Ротор» и вышел с желанием открыть счет в матче и демонстрировал явное преимущество, но в раздевалку команды ушли с нулевым счетом.
Во второй половине матча гости постарались перехватить инициативу в ведении игры и иногда у них это получалось. Но и хозяева не собирались отступать от намеченной задачи на эту игру и в конечном итоге к дикой радости болельщиков у них это получилось.
На 57-й минуте Гаджимурадов отдал с навеса мяч Ивану Пяткину, который, красиво выпрыгнув, забил головой долгожданный гол.
Второй мяч, который отправил «Ротор» в ворота «Челябинска», не был засчитан из-за офсайда. Гостям так и не удалось отыграться и в итоге матч закончился со счетом 1:0 в пользу волгоградцев.
Болельщики стоя праздновали победу. А футболисты «Ротора» по традиции подбежали к трибуне с фанатами с оголенными торсами, поблагодарив их за поддержку.

Таким образом, сине-голубые, хотя и остались на 4-м месте в турнирной таблице, но набрали уже 17 очков.
Спортивный обозреватель Иван Тюгаев
Фото «Ротора» VK.com, архив


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.05.2024 14:27
Спорт 05.05.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.05.2024 20:51
Спорт 02.05.2024 20:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2024 21:10
Спорт 30.04.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2024 18:25
Спорт 30.04.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2024 16:48
Спорт 30.04.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2024 21:08
Спорт 29.04.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2024 17:07
Спорт 29.04.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2024 09:35
Спорт 29.04.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 21:32
Спорт 28.04.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 20:02
Спорт 28.04.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 18:53
Спорт 28.04.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 11:25
Спорт 28.04.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 07:41
Спорт 28.04.2024 07:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2024 20:08
Спорт 27.04.2024 20:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2024 09:52
Спорт 27.04.2024 09:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:21
Ваня, ты голова! «Ротор» победил «Челябинск» со счетом 1:0Смотреть фотографии
20:06
В Волжском пара лихачей на электросамокате сбила пешехода на ул. КарбышеваСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде «Концессии водоснабжения» восстановили водовод на ул. КотлубанскойСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде РПН не впечатлил подвиг дезинсектора, соблазнявшего оголенным плечом комаровСмотреть фотографии
17:32
Эксперты: 89% волгоградцев поддерживают запрет на рекламные звонкиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде завершается восстановление водовода на ул. КотлубанскойСмотреть фотографии
16:06
«Для нас это чудо»: постоялица приюта для бездомных встретилась с сестрой и согласилась на переезд в ГрузиюСмотреть фотографии
15:56
Волгоградцы, полдня прождавшие вылета в Дубай, аплодисментами встретили резервный бортСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде на Спартановке тушат очередной ландшафтный пожарСмотреть фотографии
14:27
Победа над «Скифом» подняла «Каустик» на 9-е место СуперлигиСмотреть фотографии
14:01
У Каспера не было и шанса: в Волгограде попал на видео момент жуткого ДТП с участием коняСмотреть фотографии
13:14
Мощнейшие вспышки на Солнце: ученые рассказали, ждать ли волгоградцам северного сияния и магнитных бурьСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде на пожаре в многоэтажке на ул. Загорской погиб человекСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде вылет пассажирского самолета в Дубай перенесён из-за технических проблемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде попал на видео пожар в 11-этажном домеСмотреть фотографии
10:12
В Ростовской области из-за схода товарняка образовалась пробка из пассажирских поездовСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области за 254 млн рублей обустроят уличное освещение на территории 200 поселенийСмотреть фотографии
09:52
Коммуналка утянула Волгоград и Волжский на последние строчки рейтинга качества жизниСмотреть фотографии
09:10
Девятый вал по-волгоградски: горожане жалуются на цунами из крупногабаритного мусораСмотреть фотографии
08:21
В Волгограде рабочая неделя начнется с теплых и солнечных днейСмотреть фотографии
07:05
Где в Волгограде освятить куличи: список храмов по районамСмотреть фотографии
23:54
Бочаров встречает Христово Воскресение вместе с жителями Волгограда и областиСмотреть фотографии
22:44
Волгоградцы встречают Пасху в соборе Александра НевскогоСмотреть фотографии
22:20
Гостей волгоградского стенда на ВДНХ встретит Петр Симон ПалласСмотреть фотографии
21:19
Глава Иловлинского района Гель обжаловал решение суда об отстраненииСмотреть фотографии
20:56
Труп пропавшего волгоградца нашли на берегу в 37 км. от домаСмотреть фотографии
20:28
Московские силовики заинтересовались обезвоженным селом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:20
«Родители обратились только сейчас»: полиция ищет пропавшего зимой под Волгоградом 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
17:54
На Пасху волгоградцев пустят в церковные звонницы: рассказываем, где и когдаСмотреть фотографии
17:10
Глава СКР Бастрыкин возьмется в Волгограде за кикшеринговые фирмыСмотреть фотографии
 