Экономика

«Красный Октябрь» повышает производительность оборудования благодаря новому закалочному комплексу

Экономика 16.05.2024 16:05 Реклама
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16.05.2024 16:05 Реклама


В рамках программы инвестразвития «Красного Октября» в цехе по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) ввели в эксплуатацию современную закалочную высокочастотную установку (ЗВУ). Ее внедрение позволит расширить сортамент обрабатываемых деталей, а также повысить точность и равномерность их термообработки, что дополнительно обеспечит надежность производственных агрегатов.
ЗВУ осуществляет высококачественную закалку и отпуск деталей до 1500 мм длиной, в том числе колес и шестерней диаметром до 1500 мм и весом до десяти тонн. Благодаря использованию инверторных источников электрического тока скорость термической обработки увеличилась в восемь, а мощность – в четыре раза. Это дает возможность увеличить сортамент обрабатываемых деталей, в том числе валов, втулок, зубчатых шестерней, пальцев и других изделий.
Новая установка отличается высокой скоростью и качеством закалки деталей, – подчеркнул начальник кузнечного отделения ЦРМО Владимир Половинко. – Также при термообработке небольших изделий эта машина позволяет регулировать глубину закалки, что непосредственно влияет на их прочность.
В целях соблюдения норм промышленной безопасности на площадке закалочной машины обустроено твердое покрытие и выставлено защитное ограждение.
До приобретения нового агрегата в ЦРМО использовалось устаревшее оборудование, которое не обеспечивало необходимую скорость и точность работы при термообработке деталей.
Ввод в эксплуатацию современной закалочной машины продолжает ряд мероприятий, направленных на развитие и модернизацию производства. На сегодняшний день на производственных площадках «Красного Октября» обновлены мощности по обработке и правке металлопроката, модернизована дуговая сталеплавильная печь, проведен капитальный ремонт стана «2000», запущены дополнительные печи электрошлакового переплава, приобретаются новые машины и агрегаты.
Фото АО «Корпорация Красный октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648

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