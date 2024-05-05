Победа над «Скифом» подняла «Каустик» на 9-е место Суперлиги





Волгоградский «Каустик» накануне, 4 мая, в очередном матче утешительного турнира за 9-12 места в Суперлиге на домашней площадке в ФОК «Молодежный» во второй раз подряд обыграл омский «Скиф». На этот раз «химики» победили со счетом 35:27, сообщает V102.RU.





29 апреля эти же команды встречались в столице Сибири. Тогда волгоградские гандболисты также праздновали успех — 38:31. Учитывая, что «Скиф» потерял шансы уйти с последнего места, для «химиков» это был отличный шанс в родных стенах улучшить свое турнирное положение в случае выигрыша. На старте поединка Алексей Косогов и Даниил Кольцов поразили ворота соперников. Никита Степанов следом сократил отставание, но его тезка из стана «Каустика» Никита Ларин реализовал пенальти и снова преимущество подопечных Дмитрия Бочарникова насчитывало два мяча.К середине тайма отрыв увеличился. За несколько минут волгоградцы забросили четыре раза подряд и счет стал 10:5. Главный тренера «Скифа» взял тайм-аут, после которого гости отличились трижды и приблизились к хозяевам. Но на большее в концовке первой половины омский клуб уже не хватило. В заключительной пятиминутке точные попадания Вадима Ибракова, Данилы Иванова, Владислава Глущенко и Даниила Галкина установили результат к перерыву — 19:9 в пользу «Каустика».В начале второго тайма отличились Иванов и Максим Хохлов. Волгоградцы в этот день были на две головы сильнее «Скифа», поэтому речи о возвращении интриги уже не шло. В середине второй половины Артем Введенский, Сергей Палащенко и Никита Ларин с семиметрового заработали баллы за результативность. В концовке встречи «химики» расслабились и заключительный отрезок остался за гостями— 10:2. Но итоговая победа от «Каустика» никуда не делась — 35:27.«Химики» в результате выигрыша за два тура до окончания мини-турнира поднялись на девятое место, дающее право напрямую и без стыковых матчей остаться в Суперлиге. В следующем поединке волгоградская команда 10 мая дома встретится со «СГАУ-Саратов». Начало игры в 16-00 ч.