Общество

Инфраструктуру для работы и отдыха возводят вокруг нового здания арбитража в Волгограде

Общество 16.05.2024 14:49
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16.05.2024 14:49


Работы в рамках комплексного развития территории на улице Иркутской в Ворошиловском районе Волгограда, где возводится новое здание арбитража, оценил сегодня, 16 мая, губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки, сообщили V102.RU в администрации региона.


Степень готовности здания арбитражного суда на улице Иркутской составляет 45%. На данный момент уже возведен каркас здания, завершено устройство наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения и дренажной системы. Смонтированы канализационные насосные станции. Завершаются работы по остеклению проемов здания. Также специалисты заняты прокладкой сетей водоснабжения и канализации; обустройством кровли, навесного фасада. Внутри уже ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей, слаботочных систем. 



Ход работ на этом объекте губернатор оценил вместе с новым председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Виктором Романовым, который был назначен на эту должность 10 мая. Ранее Романов возглавлял арбитражный суд Волгоградской области.

Новое 6-этажное здание арбитража в Волгограде, напомним, возводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России».

- Если бы не было такого масштабного строительства, сложно было бы приступить к этому участку. И, конечно, неправильно, что сейчас сотрудники суда находятся в стесненных условиях: город развивается; деловая активность повышается, а вместе с ней и количество различных споров — востребованность арбитражного суда растет. Исходя из этого было принято решение о строительстве нового здания, — сказал глава региона.


По его словам, это строительство, которое стало якорным, дало толчок для решения многих других вопросов - инфраструктурных и транспортной доступности, увеличение пропускной способности существующих дорог и организация оптимальной для этого участка схемы движения с исключением поворотов налево.


В настоящее время сотрудники «Концессий теплоснабжения» переносят и модернизируют участок теплосети. Далее здесь стартуют работы по ремонту и расширению дорожного полотна. В планах - продление рокадной дороги с выходом к зданию суда и улице Иркутской. Этот проект реализуют в два этапа. Прежде всего, специалисты возведут подъездную дорогу от ул. Иркутской до здания арбитражного суда - такая задача поставлена до конца 2024 года.

Основой для продления рокадной дороги, строительства здания суда, благоустройства прилегающей территории является берегоукрепление. Ранее уже был построен 280-метровый участок в районе жилой застройки от ул. Иркутской до ул. Одесской. В настоящее время прорабатываются вопросы продления берегоукрепительной линии в сторону южной и северной частей города.

- Территория получает развитие. Исторически так получилось, что Ворошиловский район, который находится на Волге, не имеет доступа к воде — парадокс. Мы создаем возможности для того, чтобы жители могли пройти на набережную; создаем деловой и досуговый центр — территорию, которая станет новой точкой роста. Сейчас важно создать необходимую дорожную, транспортную инфраструктуру, парковую зону — жители должны почувствовать изменения. Дворовые территории также приведут в порядок. Через реализацию проекта модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства повышается безопасность работы систем жизнеобеспечения, — отметил Андрей Бочаров.

Большое внимание уделяется вопросам организации парковой зоны с возможностью спуска к набережной Волги. Концепцией благоустройства прилегающей территории занимались специалисты МБУ «ВЯЗ». Предусмотрено озеленение прилегающей территории, мощение дорожек, установка малых архитектурных форм, освещение, создание спусков к Волге и т.д.

Фото: администрация Волгоградской области

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