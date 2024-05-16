Происшествия

«Это какое-то свинство!»: волгоградцы поймали с поличным черных мусорщиков в поселке Гумрак

Происшествия 16.05.2024 21:07
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16.05.2024 21:07


Черных мусорщиков, по вине которых разрастаются огромные несанкционированные свалки вблизи жилых домов, поймали с поличным жители поселка Гумрак в Дзержинском районе Волгограда. 

- У нас есть общая группа в поселке, где сейчас это проишествие активно обсуждают, - рассказала V102.RU местная жительница Снежана Зиновец. - Говорят, что это какое-то свинство! У нас весь поселок уже завален мусором. Бытовой вывозят, а вот ветки, всякий хлам, резину и строительные отходы никто не убирает. Горы мусора уже. Огромная свалка возле ж/д моста, в начале и середине поселка. 

По словам Снежаны, действие, которое запечатлел ее знакомый на видео, произошло днем 15 мая на пересечении улицы Строителей и Лугового переулка, где стоят несколько контейнеров для бытового мусора. Однако на необорудованную контейнерную площадку, как выяснилось, свозят и отходы со стройки.




Грузовую «ГАЗель» именно с таким содержимым и сняли на видео. Мужчины возле фургона утверждали, что ничего противоправного не делают.

- У нас полная «ГАЗель», - оправдываются молодые люди, которых застали возле открытого для разгрузки фургона.

- Я вижу, как вы не выгрузили. Вот вы приезжали. Смотрите. Вот ребята приехали и только начали, - отвечает им автор видео за кадром.

На записи видно, что отходы в фургоне и те, которые уже лежат на земле очень схожи. Вполне вероятно, что эта «ГАЗель» приезжает сюда разгружаться уже не в первый раз. Так ли это выяснят природоохранные ведомства, которые уже заинтересовались этим видео.

Информагентство будет следить за развитием событий.

Фотоколлаж: Алексей Костяков / V102.RU

Видео: жители поселка Гумрак    

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