В ЦПКиО Волгограда распрощаются с весной яркими красками Холи

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 25 мая состоится день индийской культуры. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, в выходной день в ЦПКиО пройдет праздник «Ратха-ятра», в ходе которого жители и гости города насладятся колоритом индийских традиционных песен и танцев.

Праздник начнется в 16:00 с шествия колесницы счастья под музыкальное сопровождение традиционных мотивов. С 18:00 на территории парка начнут работу основные тематические площадки - гости смогут украсить руки мехенди, постоять на гвоздях и заняться йогой.

На ярмарке гостям предложат индийские блюда, украшения, наряды, благовония и другие сувениры. Для самых маленьких гостей аниматоры организуют детскую интерактивную программу с играми.

- Одновременно на главной сцене выступят танцоры и вокалисты. Расслабиться и достичь душевного умиротворения и гармонии поможет потомственный музыкант Битту Маллик – на сцене он исполнит мантры, – сообщают в ЦПКиО.

Завершится мероприятие красочной вечеринка с красками Холи.

Фото: парк ЦПКиО