Общество

В ЦПКиО Волгограда распрощаются с весной яркими красками Холи

Общество 16.05.2024 18:08
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16.05.2024 18:08

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 25 мая состоится день индийской культуры. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, в выходной день в ЦПКиО пройдет праздник «Ратха-ятра», в ходе которого жители и гости города насладятся колоритом индийских традиционных песен и танцев.

Праздник начнется в 16:00 с шествия колесницы счастья под музыкальное сопровождение традиционных мотивов. С 18:00 на территории парка начнут работу основные тематические площадки - гости смогут украсить руки мехенди, постоять на гвоздях и заняться йогой. 

На ярмарке гостям предложат  индийские блюда, украшения, наряды, благовония и другие сувениры. Для самых маленьких гостей аниматоры организуют детскую интерактивную программу с играми. 

- Одновременно на главной сцене выступят танцоры и вокалисты.  Расслабиться и достичь душевного умиротворения и гармонии поможет потомственный музыкант Битту Маллик – на сцене он исполнит мантры, – сообщают в ЦПКиО.  

Завершится мероприятие красочной вечеринка с красками Холи. 

Фото: парк ЦПКиО

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