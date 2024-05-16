Малонаселенные села укрупнили путем объединения в Волгоградской области

В двух районах Волгоградской области - Еланском и Новоаннинском - будут объединены несколько малонаселенных сел. Такое решение, как сообщает V102.RU, приняли сегодня, 16 мая, на заседании депутаты Волгоградской областной думы.

Согласно принятому закону, Ивановское и Родинское сельские поселения Еланского района теперь будут входить в рабочий поселок городского типа Елань. Это городское поселение теперь будут существовать в новых границах. В Новоаннинском районе объединяются Полевое и Черкесовское сельские поселения, где административным центром станет хутор Черкесовский.

В облдуме пояснили, что данное решение не означает, что указанные населенные пункты перестанут существовать. Укрупнение сел не повлечет изменения их статуса как административно-территориальных единиц.

Авторы законопроектов называют в числе причин укрупнения поселений – малочисленность населения, дефицит специалистов и недостаточное финансовое обеспечение. Инициатива об объединении сельских поселений, как поясняется, исходила от районных дум. Решение об укрупнении поселений, как ожидается, даст возможность сосредоточить доходы поселений в едином бюджете и более эффективно решать вопросы местного значения.

Фото из архива V102.RU