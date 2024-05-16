В Волгограде на школьницу напали с ножом в подъезде дома

Девятиклассница в Волгограде подверглась нападению в подъезде многоквартирного дома в центре города. Об этом, как передает V102.RU, сообщают местные телеграм-каналы.

По их данным, злоумышленник нанес девочке несколько ножевых ранений и скрылся. Все произошло в одном из домов по улице Пархоменко.

В правоохранительных органах V102.RU эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, что похожие нападения в этом районе уже были. 1 июля 2022 года у подъезда жилого дома №43а по улице Пархоменко на 20-летнюю местную жительницу с ножом напал 33-летний наркоман. Он всадил холодное оружие по рукоять в голову молодой студентке. Очевидцы вызвали скорую помощь и девушку госпитализировали. Она выжила.