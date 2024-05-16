Расследования

Ростовского водителя осудили за гибель двух человек в сгоревших машинах под Волгоградом

Расследования 16.05.2024 15:53
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16.05.2024 15:53


Дубовский районный суд Волгоградской области приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении 56-летнего жителя Ростовской области. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Жуткое ДТП произошло ночью 8 декабря 2023 года на 616 км ФАД Р-228 «Сызрань -Саратов – Волгоград» в Дубовском районе. Фигурант уголовного дела, который двигался в сторону Саратова за рулем автомобиля «RAM 1500 TRX», в нарушении ПДД выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Сhangan CS55», после чего оба автомобиля съехали в кювет и загорелись.




В результате ДТП на месте от полученных травм скончался 36-летний водитель автомашины «Changan», в больнице умерла его 32-летняя супруга. Водитель и 46-летний пассажир автомашины «RAM» были госпитализированы.

Виновник аварии вину не признал. Однако, как сообщает прокуратура, государственным обвинением суду предоставлены исчерпывающие доказательства, изобличающие подсудимого в содеянном.

По решению суда, житель Ростовской области также в течение 2 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме этого, судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда в пользу двоих несовершеннолетних детей погибших на общую сумму 4 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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