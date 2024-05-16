Общество

«Уазик в осколках, под крышей – капельница»: отмеченные наградами программист, полицейский и экс-«вагнеровец» – о буднях СВО

Общество 16.05.2024 19:55
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16.05.2024 19:55

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, сегодня, 16 мая, вручили 12 госнаград добровольцам, которые, оставив на гражданке семьи и мирные профессии, оказались на фронте в самом пекле. 

Бывший программист, ветеран ЧВК «Вагнер» и экс-полицейский, рассказали журналистам V102.RU о службе в аэроразведке, буднях эвакуационных групп и боевом пути от Сирии до Украины. 

Всего указом президента России высоких госнаград удостоены:

Иван Б.медаль «За храбрость» II степени

Максим Б.медаль «За отвагу»

Евгений Б.медаль «За спасение погибавших»

Александр Б.медаль «За храбрость» II степени

Александр Г.медаль «За храбрость» II степени

Владимир К.медаль «За храбрость» II степени

Семен К. медаль «За храбрость» II степени

Сергей М. медаль «За храбрость» II степени

Алексей М. медаль «За отвагу»

Борис О.медаль «За храбрость» II степени

Максим О.медаль «За храбрость» II степени 

Сергей Ш.медаль «За храбрость» II степени


Максим из Волгограда признается, что на «гражданке» работал программистом, но с началом СВО он оказался в числе волонтеров-гуманитарщиков, а потом и сам пополнил ряды необычного военного подразделения БАРС «Каскад», возглавляемого зампредседателя комитета Госдумы по обороне, полковником Дмитрием Саблиным: 

— Изначально я попал на фронт в июле 2022 года через организацию «Молодая Гвардия» от «Единой России». Оказался в Мариуполе волонтером. Провел там месяц. Собственно там познакомился с небезразличными, активными людьми, конкретно, с «Бурятом». И когда организация начала свое действие уже в боевом, а не гуманитарном смысле он меня позвал добровольцем, я не смог отказаться. Поехал в июле, а вернулся в январе этого года. Наше подразделение непосредственного участия в огневом контакте не принимало. Наша задача — вести разведку на подчас достаточно внушительных расстояниях, обнаруживать пункты постоянной дислокации противника, ремонтные базы, системы ПВО, радиолокационные станции. Каждый день смотрели на С-300, зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Панцирь». Дежурили по суткам, чтобы нормально отдыхать. Обычный день начинался так — встал, пришел, сел за аппарат, работаешь, взлет-посадка, все время на связи. 

По словам теперь уже оператора БПЛА, главная задача его подразделения в зоне боевых действий — обнаружить цели противника и передать координаты артиллеристам. 

— Те в свою очередь наводят, корректируют. Даем им картинку и координаты точные до секунды. Если какая-то «жирная» цель — решение о поражении принимает начальство, — рассказывает Максим. — У нас в приоритете ПВО либо скопление противника, эшелоны. Часто замедляем передвижение пехоты, останавливаем «накаты». К примеру, взлетели, увидели роту сто человек и все. Дроны многое поменяли в этой войне.


Доброволец говорит, что и сам не знает, за что ему конкретно вручили медаль «За отвагу». Бывает, что за сутки столько целей обнаружишь, что уже и не знаешь, какую из них считать более весомой: 

— Операторы БПЛА работают на разном удалении от линии боевого соприкосновения. У нас есть ребята, которые чуть ли не на «передке». Я конкретно на третьей линии находился — это около 15-20 километров. На самом острие в основном используют «мавики» и FPV-дроны. Мы ведем аэроразведку Supercam. Наша организация положила начало дальней разведке дронов. Работаем на расстоянии до 120 километров. Противник не может спать спокойно. Это конкретно заслуга Саблина, его лично и в целом наших ребят. Только после того, как армейцы поняли, что это за оружие, стали принимать дроны на вооружение. Наш брат чуть ли не самая желанная цель у противника. Были случаи, когда прилетало в оператора. У них есть «химарь» (HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.), они тебя увидели. Точно так же «Валькирии» противника летают, все считывают. 

При этом Максим высоко оценивает противника, но при этом уточняет, что и к их действиям можно приспособиться и найти лазейки для контрмер.

— Как работает враг? У них есть, допустим, какая-то точка. Вокруг нее РЭБ понаставят и вообще ничего не полетит. На «передке» они создают радиопомехи в основном там, где сидят генералы. Но мы везде работали, нам все равно, все умеем, всех обходим. Не залетим прямо, значит, с другой стороны, рабочих диапазонов у аппарата хватает. Соответственно и камера мощная, чтобы разглядеть детально, навести, найти кого нужно, если что, — говорит награжденный доброволец. — Замаскироваться можно, конечно. Кто бы что ни говорил, у противника отличная инженерия. Их не зря там натаскивали, как минимум научили скрываться. Присылают специальные маскировочные сети, да и сами они не дураки. У них есть сетки, защищающие от тепловизоров и «ночников». Тем не менее, все равно можно заметить. Ствол торчит, дым идет. Бездымного пороха пока еще не придумали. Бывало и такое, что противник при передвижениях поджигал поля — все равно видно, кто и где находится. Сейчас в чем основная проблема? Фронт стоит долгое время, а новые посадки, как вы понимаете, не вырастут. Уже все места известны, я их до сих пор на память помню. 

Максим говорит, что поначалу близкие отговаривали его от поездки в зону боевых действий: 

— Говорили мне, мол, ты что дурак? Куда ты едешь? Денег я зарабатываю нормально. Дело точно не в этом. Не хочется пафоса, но, знаете, просто такое чувство долга, братства меня к этому подтолкнуло. До всего этого дронами вообще не интересовался. Всему научили в отряде. Пока контракт истек, думаю, что делать дальше. 


Владимир из Волгоградской области выглядит свежо и подтянуто. За плечами — Сирия и три командировки в зону СВО. Начинал службу в Чечне с альпинисткой роты спецназначения. 

— Когда был на контракте, ребята начали потихоньку уходить в только что образованную ЧВК «Вагнер». Через знакомых оказался в компании. На то время было пять отрядов, я был самый молодой. Поначалу был инструктором, потом старшим инструктором — обучал бойцов тактике штурмов. Когда ЧВК распалась, ушел добровольцем в «Барс». Был заместителем командира взвода. Ходил старшим на позиции, так скажем на «передок». У меня в подчинении были люди, за которых я отвечал. За что вручили награду (медаль «За храбрость» II степени — Прим. ред.)? За ту самую командировку, когда мы чуть ли не каждый день отражали «накаты» в районе Курдюмовки. Отбивали накаты на соседей, помогали им всегда. Идет война, здесь постоянно что-то происходит. Нет такого определенного поступка, чтобы ты что-то совершил, а тебя наградили за это. Берется все в совокупности. Все мои подчиненные вернулись с позиций, все живы-здоровы, ни 300-х, ни 200-х у меня не было. В принципе, если так разобраться, то получил награду за это. А так, там земля постоянно трясется, идет стрельба, — говорит 29-летний доброволец. 

Грудь бойца украшают многочисленные награды, полученные в составе частной военной компании:

— Это вагнеровская медаль «За отвагу» именно внутренняя, орден «За победу над ИГИЛ*» в Сирии, «Не сломлен, не побежден» за Сирию от президента Башара Асада, остальные награды — крест за СВО ЧВК «Вагнер» и крест ЧВК с номерным жетоном. В 2017 году в Сирии был самый пик. Все мы именно там получали боевой опыт. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Сейчас очередной контракт закончился, я можно сказать, что в небольшом отпуске. Скорее всего, вернусь обратно. Всю жизнь воюю. Дома, как и многих, ждет семья. 


История 43-летнего добровольца «БАРС-3» из Волгоградской области с позывным «Казак» началась, наверное, как и у многих: 

— До всей этой истории военной служил в МВД. Отправляли в командировки на Кавказ, есть даже удостоверение ветеранское. Потом оказался в МЧС, в пожарной охране. Пришел момент, уволился и отправился в Москву. Именно там встретил начало спецоперации. Вернулся в Волгоград и поехал на войну. Пробыл там недолго, вернулся обратно. На «гражданке» не понравилось. В 2023-м снова отправился на фронт. Был почти год. В феврале вышел. Стояли на запорожском направлении, — вспоминает Семен. — Я как-то сразу почувствовал, что это мое, не знаю почему. В гражданской жизни себя уже не вижу. В отряде довелось служить на многих позициях — и командиром отделения, и птурщиком, стрелком обычным. Последние месяцы эвакуировал на «буханке» раненых с «передка».

Доброволец, награжденный медалью «За храбрость» II степени, на самом деле может часами рассказывать обо всех ситуациях, которые он переживал вместе с бойцами в зоне боевых действий. 

— Конкретно не знаю, за что медаль, а о грустном говорить не хочу. Как мы работали? «Уазик» весь в осколках, под крышей капельница закреплена для «тяжелых». Бездорожье дикое. Я все время бойцов предупреждал, сейчас ямы, а нам нужно побыстрее оттуда уехать. Санитарные машины всегда в приоритете у врага. По ухабам мчимся, нас обстреливают. Короче, действуешь по обстоятельствам. Бывало и такое, что днем не подъедешь, только в темноте. На носилках выносили ребят, где-то только тросом можно было вытащить бойца за карабин. Оказанию медпомощи я научился уже в отряде. Так скажу, если ты в себе уверен, себя здесь найдешь. Чуть боишься, то лучше не ехать. Я тоже боюсь, да, но как-то удалось глушить страх. Некоторые с первых дней уезжают после первого минометного обстрела, — делится наш земляк.  


Семен говорит, что навсегда запомнил свои ощущения, когда впервые оказался под залпами «Града»: 

— Свой первый обстрел под Работино в 2022 году я не забуду никогда. Когда крыли «Градом» (реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм — Прим. ред.) — было действительно страшно. Миномет после этого вообще пистолет. Танк тоже страшно работает. В 2023 году с этим столкнулся. Слышно выход, две секунды и прилет, если напрямую бьет. Если с навеса, то еще как-то можно что-то сделать, а если напрямую — то вообще не спастись.  

Доброволец уточняет, что после небольшой передышки он снова планирует в начале лета отправиться в зону СВО. На вопрос, как он оценивает недавние рокировки в Минобороны, отвечает прямо:

— Если честно, я за этим не слежу. Вот только вчера узнал, что Шойгу сняли. Не знаю, как это отразится в целом на ситуации, посмотрим. А причем тут Шойгу в принципе? Победа всегда вывозилась на рядовых бойцах, кто знамя водружал? Пока мы там будем держаться, то и победа будет за нами. Против нас воюет 58 стран. Я не знаю, как это все может закончиться. Когда они там в себя придут? И ведь все равно будут лезть, как всегда. Сто лет проходит, они опять на Россию нападают, всякая нечисть, пока в очередной раз не получат.  

Напомним, ранее награжденные в Волгограде бойцы СВО рассказали журналистам «Высоты 102» о ранениях и подвигах. 








* ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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