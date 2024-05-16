Общество

Ночные рейвы автолюбителей не дают выспаться жителям микрорайона в Волгограде

Общество 16.05.2024 13:13
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16.05.2024 13:13


Жителям Кировского района Волгограда не дают спать по ночам автолюбители, которые устраивают дрифт с музыкальным сопровождением по улице Никитина. Волгоградцы утверждают, что каждый вечер на новом участке дороги под окнами многоквартирных домов не перестает шуметь одна и та же компания молодежи. 




На новой дороге между Акварелью и церковью Параскевы каждую ночь то дрифтуют, то музыку слушают. Как тут нормально выспаться? – негодуют жители близлежащих домов.  

По словам волгоградцев, после строительства новой дороги вместо здорового сна они получают бодрые ночи, а на утро вынуждены с "квадратными" головами вновь идти на работу.

У нас как жителей города вопрос не к ночным гонщикам, а к нашей мэрии: может, уже пора обратить внимание на проблему и заняться вопросом? Например, установить на данной дороге камеры, – говорят горожане. – Дорогу построили, а о том, чтобы сделать ее безопасной, никто не подумал.  

Волгоградцы также обращаются к сотрудникам ГИБДД с просьбой помочь в решении их проблемы и пресечь систематическое нарушение ПДД участниками ночных автогулянок.   

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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