



В структуре ГУ МВД России по Волгоградской области произошли кадровые изменения – пост начальника Управления по вопросам миграции занял полковник Евгений Михайлов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Главка, исполняет обязанности руководителя Михайлов временно.

По данным информагентства, без начальника управление по вопросам миграции ГУ МВД работает достаточно длительное время. Как правило, напомним, выполнять обязанности руководителей приходится заместителям. Известно, что являясь заместителем начальника, Евгений Михайлов возглавлял отдел иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, что точная дата утверждения Евгения Михайлова в должности руководителя управления по вопросам миграции неизвестна. Информация о том, что в настоящее время именно он исполняет обязанности, появилась на сайте Главка сегодня, 16 мая.

14 мая Владимир Колокольцев сообщил о том, что некомплект личного состава в МВД в стране составляет 152 тысячи человек. По его словам, один сотрудник сейчас работает за четверых. Также он отметил, что ведомство готовит миграционную реформу. В частности, будет усилен контроль за пребыванием иностранцев в РФ.