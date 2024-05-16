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Волгоградцы смогут использовать искусственный интеллект и умных помощников во время телефонных звонков

Телеком 16.05.2024 14:49
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16.05.2024 14:49


Цифровая экосистема МТС заявила о расширении применения технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в привычных голосовых услугах во время телефонных звонков. Жителям Волгоградской области станут доступны функции умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора, озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве. Нововведения также помогут жителям региона с нарушениями слуха или речи принимать звонки и отвечать через секретаря.
Цифровой ассистент МТС, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет ответить на любой вопрос во время телефонного разговора, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста в виде SMS или сообщения в мессенджер. Кроме того, цифровой ассистент может озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему. Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок «голосом». Благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря.
– Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер – вместо того, чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению, – прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова
Особое внимание компания уделяет защите своих клиентов от мошенничества, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков «МТС Защитник». По данным МТС, только в прошлом году сервис заблокировал более 2 млрд нежелательных звонков, а в ближайшее время у «Защитника» появится новая функция – он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности».
– Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев, – рассказала Инесса Галактионова.
Новые функции будут доступны всем абонентам компании вне зависимости от модели телефона до конца года. Цифровой помощник МТС не требует подключения к интернету и будет помогать решать вопросы в режиме реального времени.
Фото: МТС
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