На мусоровозы и компост: в Волгограде после выборов регоператора ТКО могут измениться тарифы





16 мая в Волгограде на площадке Общественной палаты региона состоялось обсуждение проблем, связанных с вывозом ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты подвели итоги работы в регионе временного оператора компании «ЭкоЦентр», а также рассказали о перспективах избрания постоянной организации, которая будет официально отвечать за вывоз бытового мусора на протяжении нескольких ближайших лет.

Второй шанс?

- В прошлом году компания «Ситиматик-Волгоград» была лишена статуса регионального оператора по обращению с ТКО. В свою очередь, организация «ЭкоЦентр» была временно назначена для оказания на территории области услуг по вывозу отходов на срок до одного года. Скоро этот период истекает, в связи с чем с 15 мая 2024 года официально принимаются заявки на участие в аукционе по определению полноценного регионального оператора, — рассказал заместитель председателя облкомприроды Роман Сучков.

При этом, по словам представителя властей, принять участие в торгах смогут все желающие, и даже, как ни странно, компания «Ситиматик-Волгоград».

- Конкурс открытый, никаких ограничений на участие нет, – подтвердил Роман Сучков.

Неизвестно, решится ли со скандалом отстраненная от работы компания вновь зайти в Волгоградскую область, но едва ли ее здесь встретят с распростертыми объятиями.

С корабля на бал

В августе 2023 года специалистам компании «ЭкоЦентр» пришлось хорошо попотеть, чтобы в разгар летнего зноя вывести с улиц Волгограда и области огромные завалы разлагающихся отходов, образовавшиеся по вине компании-предшественницы.

- Благодаря мобилизации всех ресурсов, стабилизировать ситуацию удалось всего за полтора месяца. Сегодня мы уже работаем над оптимизацией логистики и решением периферийных вопросов, от которых зависит качество предоставления коммунальных услуг, — уточнил первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.

Информацию организации подтверждают и в надзорных органах.

- Мы еженедельно осуществляем мониторинг обращений, поступающих от граждан. Если до смены оператора их было огромное количество, то сейчас к нам ежедневно приходит самое много одна или две жалобы. Хочу отметить конструктивный подход компании «ЭкоЦентр» к решению проблем. Собирая в течение недели сигналы от граждан о каких-то сбоях и накладках, мы каждую пятницу передаём соответствующие данные руководству временного регоператора. Каждый вторник у нас проходит совместное совещание, и ещё не разу не было, чтобы переданные жалобы не были оперативно отработаны, — рассказал руководитель госжилнадзора Станислав Данилов.

При этом, специалисты подчеркивают, что, как и в любой деятельности, проблемы, конечно же, периодически возникают, но благодаря диалогу с временным оператором и поступающим от граждан сигналам, все они решаются.

Вопрос цены и качества

По информации «ЭкоЦентра», в настоящее время 90% всех отходов образующихся на территории региона, проходят сортировку. В случае если организация будет избрана полноценным региональным оператором по работе с ТКО, компания готова сделать все от нее зависящее, чтобы перейти к раздельному сбору отходов. Однако это комплексная работа, где приложить усилия придется в том числе и местным властям.

Соответствующее решение должно быть отражено в схеме обращения с отходами на территории Волгоградской области и заложено в утвержденный на территории региона тариф. При этом для пересмотра стоимости вывоза отходов в регионе есть и другие предпосылки, к примеру, уровень инфляции в стране.

- В настоящее время говорить о каких-то конкретных параметрах преждевременно, но пересмотр тарифа, конечно, необходим, - уточнил Рашид Тугушев.

После завершения конкурсных процедур организация, получившая статус регионального оператора, сможет подготовить для комитета тарифного регулирования Волгоградской области соответствующие предложения.

По информации «ЭкоЦентр», в случае победы организация рассчитывает в том числе заложить в тариф расходы на обновление, а также приобретение нового подвижного состава.

Благоустройство контейнерных площадок

По информации Общественной палаты Волгоградской области, одна из наиболее часто поступающих в адрес общественников жалоб, связанных с ТКО, касается состояния контейнерных площадок.

В 2017 году, когда в регионах России началась реформа сферы обращения с отходами, многие субъекты торопились как можно скорее собрать необходимый пакет документов, бездумно внося в территориальные схемы контейнерные площадки — как есть, не анализируя, в каком они состоянии и соответствуют ли санитарным нормам.

К сожалению, в этом плане и Волгоградская область не стала исключением. В настоящее время существенная доля мест накопления ТКО находится в ненадлежащем состоянии. Кроме того, существует проблема оборудования в населенных пунктах мест для накопления крупногабаритных отходов.

- Говорим об этом уже много лет. Необходимо провести ревизию контейнерных площадок. Зафиксировать их текущее состояние и составить некий план или рабочую карту. Назвать это можно как угодно. Но главное, чтобы был некий документ, предусматривающий пусть поэтапное, но исправление сложившейся ситуации. А не как сейчас – обсуждение одного и того же вопроса, – подчеркнула председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожному комплексу Общественной палаты Волгоградской области Надежда Каминская.

По словам заместителя председателя облкомприроды, подвижки в соответствующем направлении уже есть:

- В настоящее время уже утверждена 10-летняя программа развития Волгограда. Один из разделов как раз и посвящен наведению порядка на контейнерных площадках областного центра. Кроме того, в ближайшее время должна завершиться разработка 10-летней программы развития Волгоградской области, где также будут учтены соответствующие работы на территории муниципальных районов и городских округов.

Корректировка планов

В 2025 году в Волгоградской области должны были начаться работы по обустройству площадок для компостирования отходов, однако из-за смены регоператора в Облкомприроды вынуждены были сдвинуть сроки начала работ на 2026 год.

- До 2030 года на базе четырех действующих полигонов, располагающихся в Волжском, Камышине, Урюпинске и Светлоярском районе, запланировано создание объектов компостирования, а также модернизация трех объектов накопления ТКО, – рассказал Роман Сучков.

По информации специалистов, соответствующие меры помогут создать на территории региона эффективные мощности с использованием современного и, что немаловажно, отечественного оборудования, обеспечивающего извлечение из ТКО полезных компонентов на уровне не менее 15% подлежащих рекультивации и не менее 35% подлежащих компостированию.