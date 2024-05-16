Общество

Политолог Гусий запутался в понятиях и цифрах, говоря о турпопулярности Волгограда на майские

Общество 16.05.2024 19:47
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16.05.2024 19:47


В Волгограде сегодня, 16 мая, облэкономразвития распространил информацию о росте туристического потока на майские праздники на 8%. По данным чиновников, в первые дни месяца регион посетили 205 тысяч туристов, в то время как в 2023 году в период весенних праздников в Волгограде и области отдохнули около 190 тысяч жителей других регионов. Ознакомившись с информацией, не все ее, впрочем, сумели правильно переварить и усвоить. Один из таковых – в недавнем прошлом волгоградский блогер, называющий себя политологом, Андрей Гусий. Опираясь на данные Волгоградстата, он заявил, что Волгоградская область не в состоянии принять 205 тысяч туристов одномоментно. Волгоградские эксперты, ознакомившись с размышлениями Гусия, предложили ему повторить школьный курс математики. 

– Согласно данным Волгоградстата на 2023 год о работе коллективных средств размещения (гостиниц, мотелей, хостелов) в регионе открыты 458 коллективных средств размещения на 31 тыс. мест. То есть, даже если включить остановку «туристов» в хостелах, то – получается, что все вымышленные чиновниками туристы провели день-два в регионе. Сегодня приехал, завтра уехал. Наверное, оценив состояние области, – язвительно замечает житель Краснодара (пунктуация и орфография сохранены, – Прим.ред.). 

Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков в свою очередь не понимает изумления политолога. 

– Не понимаю, чему удивляется бывший волгоградец, ведь уже давно всем известно, что Волгоград входит в топ-10 городов России по бронированию отелей на майские праздники. И они забиты в эти дни полностью. Но есть еще посуточная аренда квартир. И по этому показателю Волгоград тоже входит в топ-10 городов России по популярности у туристов. Однако, следуя выводам Гусия, получается, что на майские в Волгоград массово возвращаются «поуехавшие», а их родственники и друзья не пускают к себе переночевать, и им приходится жить в отелях и на съемных квартирах. Это разве похоже на серьезный анализ? — рассуждает Жуков.

А серьезный анализ, прежде чем обнародовать его результаты, провели в комитете экономики Волгоградской области. И здесь, в отличие от блогера, опирались не на данные Волгоградстата. Точнее, не только на данные этого органа. Подсчет туристического потока осуществлялся по федеральным стандартам – на основе сведений, полученных от гостиниц и иных мест размещения, службы статистики, а также с учетом экспертной оценки туроператоров и представителей туристического бизнеса. Отметим, что по данным агрегаторов, Волгоград не первый год оказывается в числе лидеров по количеству бронирований на майские праздники, о чем неоднократно сообщало ИА «Высота 102».


Политический аналитик Ярослав Малых обращает внимание на другой тезис Гусия, который заявил дословно, что туристы, попавшие в статистику облэкономразвития, – это "те жители области, которые уехали в следствии естественной миграции и в поисках более перспективного региона. И каждый год на майские они ездят к родственникам, друзьям и так далее".  

- Нужно понимать, что статистика во всех регионах считается по одним и тем же лекалам. Как можно обвинять власти конкретного региона в манипулировании данными, если они произвели такие же расчёты по тем же самым спущенным свыше правилам, что и другие субъекты РФ? Это изначально некорректный подход. Тезис о том, что якобы красивые цифры нам сделали бывшие земляки, вообще представляется смехотворным. Достаточно в праздничные дни сходить на Мамаев курган или Центральную набережную. Порядка 2/3 посетителей — это как раз гости, которые приехали в город-герой именно на майские праздники, – рассуждает эксперт.

При этом Малых допускает, что определенную часть приезжающих на майские праздники гостей регионального центра могут действительно составлять уехавшие на ПМЖ в другие регионы волгоградцы.

- Ну проживает человек несколько лет в другом регионе, а затем решил съездить на праздники на свою малую родину. У нас же нет крепостного права. Почему таких людей нельзя считать внутренними туристами? Я лично знаю несколько человек, которые на праздники приезжали в Волгоград. Они также снимали здесь квартиры, комнаты в отелях, тратили деньги в наших местных кафе, – не вижу здесь никаких противоречий, - добавил Ярослав Малых.

К слову, согласно федеральному закону от 24.11.1996 г. №132-ФЗ туристом является лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки. То есть федеральный закон считает туристом гостя региона, вне зависимости от того, жил ли он раньше в этом регионе, и какой способ пребывания выбрал (гостиница, кемпинг, аренда индивидуального жилья, проживание у родственников и знакомых). 

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