«Вывезли, да не все»: на севере Волгограда вспыхнула «воскресшая» свалка возле СНТ





Дачники СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда снова пожаловались в редакцию V102.RU на проблему с беспризорной свалкой. По словам горожан, через неделю после долгожданной расчистки мусорные завалы начали чудесным образом многократно умножаться, а накануне ночью, 15 мая, здесь случился пожар.







Напомним, жители Волгограда пожаловались на горы мусора на границе с СНТ. Свалка начала разрастаться здесь еще в 2020 году, когда появились проблемы с финансированием управляющей организации, а особенно обострилась ситуация в 2023 году – после банкротства компании. На следующий после публикации ИА «Высота 102» день свалку начали расчищать, но, как оказалось, принятых мер хватило ненадолго.

По словам жителей СНТ, после расчистки территории на свободное место неизвестными снова начали свозиться строительный мусор и другие отходы.

– Мы только обрадовались и успокоились, как снова какие-то гады начали наше СНТ подпирать новым мусором, – пожаловалась дачница Галина. – Неужели никто не следит за загрязнением территории нашего города? Почему не штрафуют таких «черных» мусорщиков?

С возвращением старой проблемы пришла и новая – накануне около СНТ произошел пожар.

– Мы уже и не знаем, что думать – либо нас хотят таким образом освободить от порядком надоевшей свалки, либо хотят сжечь СНТ, чтобы освободить место для нового вывоза, – иронично замечают дачники, надеясь все-таки, что огонь не доберется до их участков, а стихийная свалка до конца будет очищена районной администрацией.

В региональном главке МЧС сообщили, что возгорание мусора произошло на площади 300 квадратных метров.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 22:52. Возгорание мусора на площади 300 кв.м. были ликвидировано в 23.:12, - уточнили в ведомстве.

Фото: читатели V102.RU