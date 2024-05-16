Экономика

Работодатели подняли волгоградцам зарплаты

Экономика 16.05.2024 14:09
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16.05.2024 14:09


В Волгоградской области работодатели перестают скупиться на зарплаты своим сотрудникам. Как сообщает V102.RU, об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса hh.ru, эксперты которой проанализировали ценовую составляющую вакансий  с января по март 2024 года и сравнили полученные данные с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики выяснили, что рыночный диапазон зарплат в Волгоградской области в этом году колебался  от 40 до 91 тысячи рублей.  Это заметно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда работодатели предлагали зарплату в диапазоне 32 184 – 68 966 рублей.
Самые щедрые работодатели среди регионов ЮФО нашлись в Краснодарском крае. Здесь готовы платить сотрудникам от 45 до 103 тысячи рублей. Самая минимальная и максимальная планки – в Калмыкии. В этой республике можно найти работу от 36 до 109 тысячи рублей.

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