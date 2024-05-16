Работодатели подняли волгоградцам зарплаты





В Волгоградской области работодатели перестают скупиться на зарплаты своим сотрудникам. Как сообщает V102.RU, об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса hh.ru, эксперты которой проанализировали ценовую составляющую вакансий с января по март 2024 года и сравнили полученные данные с аналогичным периодом прошлого года.

В Волгоградской области работодатели перестают скупиться на зарплаты своим сотрудникам. Как сообщает V102.RU, об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса hh.ru, эксперты которой проанализировали ценовую составляющую вакансий с января по март 2024 года и сравнили полученные данные с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики выяснили, что рыночный диапазон зарплат в Волгоградской области в этом году колебался от 40 до 91 тысячи рублей. Это заметно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда работодатели предлагали зарплату в диапазоне 32 184 – 68 966 рублей.Самые щедрые работодатели среди регионов ЮФО нашлись в Краснодарском крае. Здесь готовы платить сотрудникам от 45 до 103 тысячи рублей. Самая минимальная и максимальная планки – в Калмыкии. В этой республике можно найти работу от 36 до 109 тысячи рублей.