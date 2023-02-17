В Волгограде пьяный водитель устроил двойное ДТП с пострадавшими









Столкновение двух легковых автомобилей и грузовика, в результате которого пострадали два человека, произошло в Дзержинском районе Волгограда.













Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне днем 36-летний мужчина, который в состоянии опьянения управлял иномаркой Opel Astra, при перестроении на улице Исторической не предоставил преимущество в движении автомобилю «Нива». В результате столкновения «Ниву» отбросило на грузовик DAF с прицепом.













В результате пострадали 20-летний водитель «Нивы» и его 20-летний пассажир. Они доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



