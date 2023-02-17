В Волгограде пьяный водитель устроил двойное ДТП с пострадавшими

Происшествия 17.02.2023 10:33
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17.02.2023 10:33
Столкновение двух легковых автомобилей и грузовика, в результате которого пострадали два человека, произошло в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне днем 36-летний мужчина, который в состоянии опьянения управлял иномаркой Opel Astra, при перестроении на улице Исторической не предоставил преимущество в движении автомобилю «Нива». В результате столкновения «Ниву» отбросило на грузовик DAF с прицепом.
В результате пострадали 20-летний водитель «Нивы» и его 20-летний пассажир. Они доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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