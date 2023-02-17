Экономика

Уже дороже: на закупку 54 новых троллейбусов в Волгограде потратят 1,7 миллиарда

Экономика 17.02.2023 07:55
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17.02.2023 07:55



Один миллиард 738 миллионов 800 тысяч  рублей составила начальная стоимость контракта на приобретение партии из 54 новых троллейбусов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. 

Напомним, накануне сообщалось о размещении извещения о предстоящей закупке. 

Согласно техническому заданию, новые троллейбусы должны развивать скорость до 60 километров в час и вмещать не менее 90 пассажиров. Каждая машина будет оборудована системой безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения. 

Кроме того, все троллейбусы должны быть оснащены механическими аппарелями для посадки инвалидов на колясках. Особые требования предъявлены к энергообеспеченности троллейбусов – запаса автономного хода должно хватать не менее чем на 20 километров движения. Поступать новые троллейбусы будут несколькими партиями в течение 2023 года.

В 2022 году муниципалитет уже закупил 56 троллейбусов белорусского производства. Тогда это  обошлось бюджету в 1 миллиард 393 миллиона рублей. Контракт был заключен с ООО "Автотехкомплект".
 

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