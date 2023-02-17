Уже дороже: на закупку 54 новых троллейбусов в Волгограде потратят 1,7 миллиарда

Экономика 17.02.2023 07:55
0
17.02.2023 07:55
Один миллиард 738 миллионов 800 тысяч рублей составила начальная стоимость контракта на приобретение партии из 54 новых троллейбусов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов.
Напомним, накануне сообщалось о размещении извещения о предстоящей закупке.
Согласно техническому заданию, новые троллейбусы должны развивать скорость до 60 километров в час и вмещать не менее 90 пассажиров. Каждая машина будет оборудована системой безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения.
Кроме того, все троллейбусы должны быть оснащены механическими аппарелями для посадки инвалидов на колясках. Особые требования предъявлены к энергообеспеченности троллейбусов – запаса автономного хода должно хватать не менее чем на 20 километров движения. Поступать новые троллейбусы будут несколькими партиями в течение 2023 года.
В 2022 году муниципалитет уже закупил 56 троллейбусов белорусского производства. Тогда это обошлось бюджету в 1 миллиард 393 миллиона рублей. Контракт был заключен с ООО "Автотехкомплект".
Сотрудники ВТЗ вошли в число лучших инженеров России17.02.2023 10:00
Экономика 17.02.2023 10:00
Аналитики фиксируют рост интереса к «вторичке»16.02.2023 14:23
Экономика 16.02.2023 14:23
Зампред ВТБ назвал условия для эффективной борьбы с мошенниками16.02.2023 13:42
Экономика 16.02.2023 13:42
907 абонентов узаконили свои отношения с «Концессиями» в 2022 году16.02.2023 13:17
Экономика 16.02.2023 13:17
Депутаты скорректировали дефицитный бюджет Волгоградской области16.02.2023 13:13
Экономика 16.02.2023 13:13
Огурцы подорожали в Волгоградской области еще на 8%16.02.2023 12:05
Экономика 16.02.2023 12:05
Станислав Кузнецов: в Сбере приняли решение создать программу борьбы с дропами16.02.2023 11:54
Экономика 16.02.2023 11:54
Сбер упрощает клиентам процесс управления деньгами16.02.2023 10:55
Экономика 16.02.2023 10:55
Цены на бензин в Волгоградской области снизились за неделю на копейки16.02.2023 08:24
Экономика 16.02.2023 08:24
Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером15.02.2023 15:59
Экономика 15.02.2023 15:59
Банк «Открытие» упростил переход на Единый налоговый счет для малого и среднего бизнеса15.02.2023 14:02
Экономика 15.02.2023 14:02
Эмоциональный интеллект: Сбербанк проводит серию лекций для студентов ведущих вузов Волгоградского региона15.02.2023 13:09
Экономика 15.02.2023 13:09
Оформить автокредит банка «Открытие» в сети салонов РОЛЬФ теперь можно по ставке от 9%15.02.2023 11:51
Экономика 15.02.2023 11:51
ВТБ перезапустил ипотеку для самозанятых15.02.2023 10:10
Экономика 15.02.2023 10:10
Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской области15.02.2023 09:31
Экономика 15.02.2023 09:31