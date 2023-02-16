В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 16 февраля, семьям погибших в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса военнослужащих передали ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», указом Президента РФ посмертно к государственным наградам представлены пятеро солдат и офицеров.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно к наградам представлены:

старший лейтенант Баскаков Антон Анатольевич

сержант Трегубов Антон Вячеславович

рядовой Синицын Илья Николаевич

доброволец Овчинников Александр Николаевич

доброволец Черненко Юрий Михайлович





В торжественной церемонии приняли участие военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и временно осуществляющий полномочия заместителя губернатора региона Валерий Головин. Первой из рук военкома высокую награду получила вдова погибшего в зоне СВО старшего лейтенанта Антона Баскакова.

Как рассказали в военном комиссариате, уроженец города Шурчи Узбекской ССР проходил службу в 8-м артиллерийском полку 22-го армейского корпуса Южного военного округа.

— Выполняя приказ командования в спецоперации, командир гаубичного артиллерийского взвода старший лейтенант Баскаков не отступил от своего воинского долга, отдал жизнь за свою страну и свой народ, стал примером мужества, верности и отваги, — заявили в ходе церемонии.

Следующую награду передали 19-летнему сыну погибшего в ходе выполнения боевого задания сержанта Антона Трегубова.

— Военнослужащий проходил службу по контракту в 70-м гвардейском мотострелковом полку 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, расквартированной в Чеченской Республике, — пояснили в военном комиссариате. — Механик-водитель инженерно-дорожного отделения инженерно-саперной роты мотострелкового полка сержант Трегубов при выполнении боевой задачи отдал жизнь за Родину, с честью выполнил свой долг, до конца остался верен воинской присяге.





Временно осуществляющий полномочия заместителя губернатора Валерий Головин обращаясь к присутствующим, вспомнил о подвигах советских солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны.

— Наверное, не случайно, что мы собрались здесь, когда вокруг нас знамена тех соединений, которые 80 лет назад сражались с фашизмом. Мы собрались с тем, чтобы еще раз вспомнить ваших близких, родных, отцов, детей. Эта утрата останется и с вами, и со всеми жителями Волгоградской области навсегда, как память, потому что они вычищали эту фашистскую гадину, которая угнездилась на Украине, — отметил Головин. — Ваши ребята, ваши кровные дети, встали на этот путь христовых воинов, потому что они смоги заслонить собой эту фашистскую гадину и уничтожить ее, чтобы она не ступила на нашу святую сталинградскую землю. Наши воины дали мир жителям Донбасса, детям Донбасса.

Рядовой Илья Синицын родился в поселке Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области. Как уточнили на церемонии передачи госнаград, наш земляк проходил службу по контракту в 255-м гвардейском Волгоградско-Корсуньском Краснознаменном полку имени Шумилова мотострелковом полку 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-го армейского корпуса ЮВО.

— Выполняя приказ командования в специальной военной операции, водитель стрелкового взвода снайперов стрелковой роты снайперов 255-го гвардейского мотострелкового полка рядовой Синицын не отступил от своего воинского долга, — рассказали в военном комиссариате области.





Ордена Мужества передали и близким добровольцев, которые не смогли остаться в стороне в такое сложное время. 54-летний Александр Овчинников не был кадровым военным. Он преподавал в школе, работал. С началом СВО он сделал свой выбор и отправился в зону боевых действий.

— По своей сути он был воин. Когда все это произошло, началась спецоперация, он принял решение. Отговаривать его было бесполезно. Это был его выбор, как мужчины, — вспоминает вдова погибшего добровольца Мария.





Юрий Черненко родился и вырос в Волгограде. В ноябре 2018 года он ушел с военной службы по контракту, но в марте 2022-го наш земляк записался в добровольцы и ушел на фронт.

— Он был контрактником ВДВ, после срочной службы оставался. Их девиз: «Никто, кроме нас». Первый раз в марте ушел, потом вернулся и второй раз в конце июня опять уехал, — еле сдерживая слезы, делится отец погибшего волгоградца.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»