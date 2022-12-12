Общество

Жители поселка под Волгоградом попросили у генпрокурора водопровод

Общество 12.12.2022 13:32
0
12.12.2022 13:32



Жители поселка Приволжский Светлоярского района Волгоградской области обратились к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию и подействовать на чиновников, чтобы в их населенном пункте появился питьевой водопровод. 

В нашем посёлке проживают около двух тысяч человек, и полностью отсутствует питьевой водопровод. На протяжении многих лет наши многочисленные обращения в администрацию Светлоярского района и администрацию Волгоградской области с требованием начать строительство питьевого водопровода полностью игнорируются, – говорится в видеообращении. 

–  В нашем посёлке имеется школа, больница и детский сад. Здесь проживают семьи, пенсионеры и дети. Для нормальной жизни необходимо стабильное круглосуточное питьевое водоснабжение. Никакой подвоз воды или покупка воды не смогут заменить питьевой кран на кухне каждого дома, в котором круглосуточно и круглогодично есть питьевая вода, – считают люди. 

В связи с изложенным, Игорь Викторович, обращаемся к вам за защитой и поддержкой. Просим вас обязать администрацию Волгоградской области и администрацию Светлоярского района немедленно начать строительство питьевого водопровода в поселок Приволжский, – цитата из видеообращения. 

В администрации Волгоградской области, куда информагентство обратилось с просьбой прокомментировать данную ситуацию, пояснили, что в ранее утвержденных планах по строительству коммунальных объектов до 2024 года  водопровода в поселке Приволжский нет. 

Однако этот объект могут включить дополнительно в случае наличия проекта и заявки органов местной власти, так как заявки на включение в программы подают органы местного самоуправления, – сообщили в администрации региона. 

В администрации Приволжского сельского поселения признали, что отсутствие водопровода в поселке, действительно, является большой проблемой. 

У нас осуществляется подвоз воды в три поселка, людям приходится платить за эту услугу, а недавно плату за подвоз воды подняли, – рассказал ИА «Высота 102» глава сельского поселения Александр Коломейцев. – Конечно, люди возмутились. Расценки после этого снизили, но проблема никуда не делась. 

По словам главы поселения, завтра состоится встреча недавно избранного депутатами главы Светлоярского района Владимира Фадеева с жителями поселка, где будет обсуждаться один злободневный вопрос – необходимость строительства водопровода.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.12.2022 14:51
Общество 12.12.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2022 14:50
Общество 12.12.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 13:58
Общество 12.12.2022 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 13:31
Общество 12.12.2022 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 11:46
Общество 12.12.2022 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 10:40
Общество 12.12.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 10:33
Общество 12.12.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 10:29
Общество 12.12.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 09:36
Общество 12.12.2022 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 22:17
Общество 11.12.2022 22:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 21:51
Общество 11.12.2022 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 19:37
Общество 11.12.2022 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 18:10
Общество 11.12.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 17:08
Общество 11.12.2022 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2022 16:19
Общество 11.12.2022 16:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:51
Мэрия Волгограда отметила заслуги призеров Всероссийского конкурса «Лучшая столовая 2022»Смотреть фотографии
14:50
«Думали, это все в прошлом»: волгоградцы сняли на видео очередь на улице в поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
Правительство РФ выделяет 1,1 млрд рублей на кукурузный завод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанямиСмотреть фотографии
13:58
Районы Волгоградской области присоединяются к мораторию на новогодние гулянияСмотреть фотографии
13:57
Женщину ударил в лицо, мужчину – в живот трижды: волгоградец устроил резню в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
13:32
Жители поселка под Волгоградом попросили у генпрокурора водопроводСмотреть фотографии
13:31
Фронтовики Евгений Рогов и Виктор Шестель стали почетными гражданами Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом две хуторянки лишились имущества после обряда по снятию порчиСмотреть фотографии
12:16
«Мы все заложники самоубийцы»: жильцам дома в Волгограде из-за нехорошей квартиры перекрыли газСмотреть фотографии
11:54
РУСАЛ получил премию «Дебют года» на XX Российском облигационном конгрессеСмотреть фотографии
11:46
Приставы откроют временный пункт для должников на ж/д вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
11:03
Первые письма в зону СВО отправили военным жители ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Вторая авиакомпания запускает чартеры из Волгограда в Шарм-Эль-ШейхСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области в двух пожарах погибли двое мужчинСмотреть фотографии
10:33
На Ангарском в Волгограде восстановили движение трамвая №2Смотреть фотографии
10:29
Губернатор Бочаров провел оперативное совещание по безопасности в регионеСмотреть фотографии
09:36
Военнослужащие проходят боевое слаживание в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Трамвай №2 в Волгограде запустили по усеченному маршруту из-за обрыва кабеляСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде 8-летний мальчик отравился угарным газомСмотреть фотографии
21:51
В Волгограде каток в ЦПКиО за два дня посетили 3000 человек: видеоСмотреть фотографии
20:10
Бастрыкин потребовал доклад после публикации ИА «Высота 102» о жителях отрезанного хутора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:37
Волгоградцам рассказали, где искать чиновников с 1 декабряСмотреть фотографии
18:10
До завода «Ахтуба» и все. В Волгограде встали трамваи в западном направленииСмотреть фотографии
17:08
«Люди просто падали из салона»: в Волгограде на видео попала давка в автобусе № 21Смотреть фотографии
16:19
Росстат: уровень смертности населения снизился в Волгоградской области на четвертьСмотреть фотографии
15:32
Невзлюбила сыновей. В Волжском многодетная мать-рецидивистка истязала малолетних детейСмотреть фотографии
14:49
Сломал дверь, вытащил на улицу: пожилая волгоградка насмерть отравилась угарным газомСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде от взрыва баллона пострадал 11-летний ребенокСмотреть фотографии
13:05
В Москве похоронили погибшего в СВО 22-летнего комвзвода из ВолгоградаСмотреть фотографии
 