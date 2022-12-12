Жители поселка под Волгоградом попросили у генпрокурора водопровод





Жители поселка Приволжский Светлоярского района Волгоградской области обратились к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию и подействовать на чиновников, чтобы в их населенном пункте появился питьевой водопровод.

– В нашем посёлке проживают около двух тысяч человек, и полностью отсутствует питьевой водопровод. На протяжении многих лет наши многочисленные обращения в администрацию Светлоярского района и администрацию Волгоградской области с требованием начать строительство питьевого водопровода полностью игнорируются, – говорится в видеообращении.

– В нашем посёлке имеется школа, больница и детский сад. Здесь проживают семьи, пенсионеры и дети. Для нормальной жизни необходимо стабильное круглосуточное питьевое водоснабжение. Никакой подвоз воды или покупка воды не смогут заменить питьевой кран на кухне каждого дома, в котором круглосуточно и круглогодично есть питьевая вода, – считают люди.

– В связи с изложенным, Игорь Викторович, обращаемся к вам за защитой и поддержкой. Просим вас обязать администрацию Волгоградской области и администрацию Светлоярского района немедленно начать строительство питьевого водопровода в поселок Приволжский, – цитата из видеообращения.

В администрации Волгоградской области, куда информагентство обратилось с просьбой прокомментировать данную ситуацию, пояснили, что в ранее утвержденных планах по строительству коммунальных объектов до 2024 года водопровода в поселке Приволжский нет.

– Однако этот объект могут включить дополнительно в случае наличия проекта и заявки органов местной власти, так как заявки на включение в программы подают органы местного самоуправления, – сообщили в администрации региона.

В администрации Приволжского сельского поселения признали, что отсутствие водопровода в поселке, действительно, является большой проблемой.

– У нас осуществляется подвоз воды в три поселка, людям приходится платить за эту услугу, а недавно плату за подвоз воды подняли, – рассказал ИА «Высота 102» глава сельского поселения Александр Коломейцев. – Конечно, люди возмутились. Расценки после этого снизили, но проблема никуда не делась.

По словам главы поселения, завтра состоится встреча недавно избранного депутатами главы Светлоярского района Владимира Фадеева с жителями поселка, где будет обсуждаться один злободневный вопрос – необходимость строительства водопровода.