Евро, рубли и тысячи литров алкоголя изъяли у торговца контрафактом под Волгоградом















Оперативники полиции пресекли в Волгоградской области деятельность торговца немаркированным алкоголем. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 59-летний мужчина развернул нелегальный бизнес в своем домовладении, где хранил контрафактную продукцию.

- В ходе обыска частного домовладения и гаражного бокса злоумышленника, расположенных в Калачевском районе, полицейские изъяли около 10 тысяч бутылок нелегальной водки и коньяка общим объемом порядка 5 тысяч литров, а также 2 тысячи литров этилового спирта, разлитого в канистры по 5 и 10 литров, - сообщили в главке.

Стоимость изъятого спиртного, по предварительным оценкам, составляет около 2,5 миллиона рублей.

Также изъято 500 тысяч рублей, 2,5 тысячи евро, полученные от незаконной деятельности, черновые записи. На данный момент установлено, что мужчина приобретал нелегальный алкоголь у неустановленного лица в другом регионе. Товар он привозил к себе в гараж, откуда сбывал через знакомых.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УУ РФ. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



