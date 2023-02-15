Шел от друзей. В Волгоградской области товарняк насмерть сбил мужчину

В Камышинском районе Волгоградской области накануне товарный поезд снес 67-летнего мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионер скончался на месте происшествия.
— Организована проверка, — прокомментировали информагентству в Волгоградском линейном управлении МВД России на транспорте. — Назначен комплекс необходимых экспертиз.
Известно, что происшествие случилось примерно в 19.30 на переходе ж/д путей в городе Петров Вал. По некоторой информации, пенсионер возвращался домой после посиделок с друзьями и оказался рядом с железной дорогой.
Фото: архив ИА «Высота 102»