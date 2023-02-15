







Перед судом в Камышине Волгоградской области предстанут трое жителей Ставропольского края, которые приехали в регион, чтобы забрать деньги у доверчивых пенсионерок.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, фигурантам уголовного дела 19, 20 и 21 год. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).

Следствием установлено, что молодые люди нашли по объявлению работу курьерами. Из переписки с виртуальным работодателем они поняли, что становятся участниками преступной схемы. Им необходимо было в качестве курьера приезжать по адресам пенсионеров, которым звонили злоумышленники, рассказывая, что их близкие совершили ДТП и забирать деньги.

В Камышине 22 и 23 июля прошлого года они посетили четырех пенсионерок и забрали у них в общей сложности 1 миллион рублей. Небольшой процент от суммы они оставили себе, а остальную часть перевили на счета организаторов преступления.

Вину обвиняемые признали частично. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.



