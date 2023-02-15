Расследования 15.02.2023 12:24
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15.02.2023 12:24
Перед судом в Камышине Волгоградской области предстанут трое жителей Ставропольского края, которые приехали в регион, чтобы забрать деньги у доверчивых пенсионерок.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, фигурантам уголовного дела 19, 20 и 21 год. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).
Следствием установлено, что молодые люди нашли по объявлению работу курьерами. Из переписки с виртуальным работодателем они поняли, что становятся участниками преступной схемы. Им необходимо было в качестве курьера приезжать по адресам пенсионеров, которым звонили злоумышленники, рассказывая, что их близкие совершили ДТП и забирать деньги.
В Камышине 22 и 23 июля прошлого года они посетили четырех пенсионерок и забрали у них в общей сложности 1 миллион рублей. Небольшой процент от суммы они оставили себе, а остальную часть перевили на счета организаторов преступления.
Вину обвиняемые признали частично. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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