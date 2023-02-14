На прудах-испарителях АО «КАУСТИК» гнездятся «краснокнижные» птицы

Экология 14.02.2023 09:55
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14.02.2023 09:55
Пруды-испарители, накопители АО «КАУСТИК» остаются единственным в Волгоградской области местом гнездования пяти видов «краснокнижных» птиц
Это подтвердили специалисты Волгоградского регионального центра по изучению и сохранению биоразнообразия, завершившие формирование научно-исследовательского отчета по итогам мониторинга орнитологической ситуации на гидротехнических сооружениях предприятия в прошлом году.
Кудрявый пеликан, савка, черноголовая чайка, черноголовый хохотун и чеграва – эти «краснокнижные» представители пернатых уже несколько лет подряд в нашей области гнездятся только на территории рукотворных прудов-испарителей, накопителей волгоградского «КАУСТИКа», которые более полувека «подпитываются» биологически очищенной водой. Ученые-орнитологи также установили, что здесь обитают самые крупные в регионе колонии колпицы и шилоклювки. Эти данные приводятся в отчете о результатах мониторинга орнитологической ситуации, который специалисты Волгоградского центра по изучению и сохранению биоразнообразия проводили в прошлом сезоне.
Орнитологический мониторинг на прудах-испарителях, накопителях «КАУСТИКа» в Светлоярском районе области проводится регулярно с 2004 года различными независимыми организациями. Первым, кто еще двадцать лет назад обратил внимание на богатство орнитологической фауны этих водоемов, был известный ученый-орнитолог Василий Чернобай. Результаты его первоначальных научных исследований, а также последующие мониторинги авторитетных научных сообществ подтверждают важную роль искусственно созданных прудов в сохранении видового разнообразия птиц в нашей области.
В целом, в ходе полевых и камеральных наблюдений за годы исследований специалисты выяснили, что на антропогенных прудах-испарителях, накопителях предприятия отмечено 36 видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области. Пять из них гнездятся только в этом месте на территории региона.
Антропогенные водоемы «КАУСТИКа» по своему орнитологическому разнообразию схожи с естественными экосистемами Волгоградской области. Пруды удобно расположены на путях миграции многих видов птиц. Отметим также, что в течение каждого лета количество «краснокнижных» кудрявых и розовых пеликанов, прилетающих сюда для кормежки и размножения из соседних регионов, постоянно увеличивается, достигая нескольких сотен особей.
Пруды-накопители и пруды-испарители АО «КАУСТИК» являются важным элементом сложной системы биологических очистных сооружений предприятия. В результате многоуровневой биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, в том числе и с помощью специального биоценоза активного ила, в пруды поступает биологически очищенная вода, которая по своим физико-химическим свойствам приближена к воде естественных природных водоемов. При этом заводской экологический центр экологического контроля проводит постоянный комплексный производственный экологический контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды и почвы в районе расположения прудов.
Добавим, что и в наступившем 2023 году волгоградские ученые продолжат исследования состояния орнитофауны уникальных искусственно созданных гидротехнических сооружений предприятия.
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