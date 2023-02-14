Экология

На прудах-испарителях АО «КАУСТИК» гнездятся «краснокнижные» птицы

Экология 14.02.2023 09:55
0
14.02.2023 09:55


Пруды-испарители, накопители АО «КАУСТИК» остаются единственным в Волгоградской области местом гнездования пяти видов «краснокнижных» птиц
Это подтвердили специалисты Волгоградского регионального центра по изучению и сохранению биоразнообразия, завершившие формирование научно-исследовательского отчета по итогам мониторинга орнитологической ситуации на гидротехнических сооружениях предприятия в прошлом году.
Кудрявый пеликан, савка, черноголовая чайка, черноголовый хохотун и чеграва – эти «краснокнижные» представители пернатых уже несколько лет подряд в нашей области гнездятся только на территории рукотворных прудов-испарителей, накопителей волгоградского «КАУСТИКа», которые более полувека «подпитываются» биологически очищенной водой. Ученые-орнитологи также установили, что здесь обитают самые крупные в регионе колонии колпицы и шилоклювки. Эти данные приводятся в отчете о результатах мониторинга орнитологической ситуации, который специалисты Волгоградского центра по изучению и сохранению биоразнообразия проводили в прошлом сезоне.

Орнитологический мониторинг на прудах-испарителях, накопителях «КАУСТИКа» в Светлоярском районе области проводится регулярно с 2004 года различными независимыми организациями. Первым, кто еще двадцать лет назад обратил внимание на богатство орнитологической фауны этих водоемов, был известный ученый-орнитолог Василий Чернобай. Результаты его первоначальных научных исследований, а также последующие мониторинги авторитетных научных сообществ подтверждают важную роль искусственно созданных прудов в сохранении видового разнообразия птиц в нашей области.

В целом, в ходе полевых и камеральных наблюдений за годы исследований специалисты выяснили, что на антропогенных прудах-испарителях, накопителях предприятия отмечено 36 видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области. Пять из них гнездятся только в этом месте на территории региона.
Антропогенные водоемы «КАУСТИКа» по своему орнитологическому разнообразию схожи с естественными экосистемами Волгоградской области. Пруды удобно расположены на путях миграции многих видов птиц. Отметим также, что в течение каждого лета количество «краснокнижных» кудрявых и розовых пеликанов, прилетающих сюда для кормежки и размножения из соседних регионов, постоянно увеличивается, достигая нескольких сотен особей. 

Пруды-накопители и пруды-испарители АО «КАУСТИК» являются важным элементом сложной системы биологических очистных сооружений предприятия. В результате многоуровневой биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, в том числе и с помощью специального биоценоза активного ила, в пруды поступает биологически очищенная вода, которая по своим физико-химическим свойствам приближена к воде естественных природных водоемов. При этом заводской экологический центр экологического контроля проводит постоянный комплексный производственный экологический контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды и почвы в районе расположения прудов. 
Добавим, что и в наступившем 2023 году волгоградские ученые продолжат исследования состояния орнитофауны уникальных искусственно созданных гидротехнических сооружений предприятия.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
13.02.2023 12:58
Экология 13.02.2023 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экология
12.02.2023 12:33
Экология 12.02.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Экология
09.02.2023 14:12
Экология 09.02.2023 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экология
08.02.2023 08:16
Экология 08.02.2023 08:16
Комментарии

0
Далее
Экология
25.01.2023 10:28
Экология 25.01.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Экология
23.01.2023 18:49
Экология 23.01.2023 18:49
Комментарии

0
Далее
Экология
18.01.2023 11:22
Экология 18.01.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Экология
18.01.2023 07:50
Экология 18.01.2023 07:50
Комментарии

0
Далее
Экология
12.01.2023 11:25
Экология 12.01.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Экология
29.12.2022 09:29
Экология 29.12.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Экология
26.12.2022 13:50
Экология 26.12.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экология
26.12.2022 11:40
Экология 26.12.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2022 11:37
Экология 22.12.2022 11:37
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2022 10:51
Экология 22.12.2022 10:51
Комментарии

0
Далее
Экология
21.12.2022 18:10
Экология 21.12.2022 18:10
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:21
Бочаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитетаСмотреть фотографии
13:10
«У нас майнинговая ферма?»: жителей дома в Волгограде задушили космическими счетами за ОДНСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом внедорожник разорвало в ДТП грузовиками: видео с места аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Дело об убийстве беременной волгоградки ушло в особый отдел СУ СКРСмотреть фотографии
11:57
Волгоградские гандболисты встретятся с соседями по турнирной таблице в Москве 15 и 16 февраляСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 2000 коммунальщиков бросили на уборку снегаСмотреть фотографии
11:31
Вопросы по внедрению ЕНС объединили налоговиков и ОНФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом уволен с поста главврач Михайловской ЦРБ Андрей КалмыковСмотреть фотографии
10:43
«Права не нарушены»: чиновники Котово назвали причины исключения незрячего инвалида из жилищной очередиСмотреть фотографии
10:01
В центре Волгограда на территории ЖК «Арбат» нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
09:55
На прудах-испарителях АО «КАУСТИК» гнездятся «краснокнижные» птицыСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде у кафе «Пиратская бухта» сгорел автомобиль: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
На трассы Волгоградской области выехали экипажи ДПС из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:55
Волгоградцы перестали болеть гриппом А и ВСмотреть фотографии
21:51
Волгоградской области могут вернуть сезонный переход на летнее и зимнее времяСмотреть фотографии
21:13
В Волжском жильцов 21 дома освободили от платы за капремонтСмотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области в палатке нашли тело ростовчанинаСмотреть фотографии
20:11
В Камышине устранят дефицит контейнерных площадок после вмешательства прокурораСмотреть фотографии
19:36
«Он уже на свободе»: осужденный директор «Гринлайт» Фирсов дал показания по делу Калонкина в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
Через Белое море – на Волгоград: сильные снегопады принесет в регион «ныряющий циклон»Смотреть фотографии
19:11
«Мы все в долгах»: жителям двухэтажки в Волгограде насчитали по 9 тысяч за теплоСмотреть фотографии
18:15
Вдова участника СВО из Волгограда в прямом эфире обратилась с жалобой в ОНФСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области выдвиженец ЕР заткнул за пояс либерал-демократаСмотреть фотографии
16:47
Труп мужчины обнаружен в квартире на ул. Депутатской в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:20
В Волгоградской области туристам запретили стоять на УшахСмотреть фотографии
15:42
Для юных волгоградцев запустили первую экосистемную подпискуСмотреть фотографии
15:35
Подполковник полиции из Волгограда награжден за мужество, проявленное в зоне СВОСмотреть фотографии
15:25
Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет»Смотреть фотографии
15:23
Нападавший на бабушек серийный грабитель задержан в ВолгоградеСмотреть фотографии
 