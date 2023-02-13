Происшествия

В Волгоградской области в палатке нашли тело ростовчанина

Происшествия 13.02.2023 20:41
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13.02.2023 20:41


В Калачевском районе Волгоградской области накануне утром нашли труп 51-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший приехал в регион из Ростовской области. 

— 12 февраля в утреннее время поступило сообщение об обнаружении в палатке на территории Карповского водохранилища тела 51-летнего мужчины, который накануне вечером отправился на рыбалку, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Мужчина в палатке обогревался при помощи газовой горелки. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Организована доследственная проверка. 

Известно, что труп рыбака обнаружили в двух километрах от поворота на поселок Пятиморск. Страшную находку сделал знакомый, с который ночевал в другой палатке. Друзья приехали в Волгоградскую область из соседнего региона порыбачить.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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