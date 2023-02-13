В Волгограде сегодня, 13 февраля, сотруднику спецотряда быстрого реагирования «Вектор» Управления Росгвардии по Волгоградской области вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Государственной награды удостоен подполковник полиции Владимир Н.
– Сотрудник СОБРа награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, – сообщили в управлении Росгвардии 13 февраля. – Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации. Государственную награду вручил участнику СВО руководитель территориального органа генерал-майор полиции Юрий Тупиков.
Юрий Тупиков в торжественной обстановке подчеркнул, что личный состав СОБР «Вектор» достойно выполняет поставленные задачи, – сообщили в ведомстве.