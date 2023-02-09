Расследования

Владимир Путин наградил ученого из Волгоградской области Ивана Фисенко

Расследования 09.02.2023 12:34
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09.02.2023 12:34


Накануне в День российской науки Владимир Путин вручил в Кремле премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102», одним из лауреатов стал уроженец Камышина Волгоградской области Иван Фисенко. 

— Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы поблагодарить именно вас и Совет при президенте по науке и образованию за высокую оценку работы, выполненной в 12-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны, — цитирует информагентство ответное слово 35-летнего кандидата технических наук. — Хотел поблагодарить всех своих учителей, начиная с Щербаневой Людмилы Ивановны — моего главного учителя школы № 12 имени Героя России Александра Колгатина города Камышина Волгоградской области. Всех преподавателей Военного инженерно-технического университета — город Санкт-Петербург. Большое спасибо и низкий поклон моим родителям и семье за участие и поддержку. Пользуясь случаем, поздравляю все российское научное сообщество с Днем российской науки! 

Иван Фисенко является заместителем начальника отдела, начальником лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Область научных интересов — вооружение и военная техника, комплексы и системы военного назначения. 

В ходе общения с лауреатами Владимир Путин попросил Ивана Фисенко рассказать то, что можно вынести в публичное поле, ввиду специфики работы ученого. 

— Моя работа посвящена разработке технологий по испытанию технически сложных устройств от действия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения. Понятно, что в оборонном направлении, но имеет также сейчас отклик достаточно активный и в гражданской сфере, потому что у нас единственная организация, одна из ведущих в этом направлении, по испытанию именно на действие электромагнитных факторов, — цитирует ИА «Высоат 102» слова волгоградского ученого. — Мой руководитель Вам докладывал на закрытой части форума «Армия-2022» и показывал наши перспективы. Сейчас мы работаем с коллегами в кооперации, можно сказать, под патронажем научно-технического совета и ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» была организована секция, называется «Защита инфраструктуры страны от действий электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения». 

Всего лауреатами премии за прошлый год стали пять человек, среди них сотрудники Казанского (Приволжского) федерального университета, Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Санкт-Петербургского госуниверситета. 

Фото и видео: Life / kremlin.ru

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