Ученик 11-го «Б» гимназии № 11 из Волгограда Владислав Марчук стал победителем Всеросссийского конкурса научных работ школьников «Юниор», который проходил в Москве с 3 по 5 февраля под эгидой Национального ядерного университета «МИФИ».

Школьник очно защитил перед ведущими учеными страны свой проект — разработку электронно-механического протеза кисти человека. Изобретение изготовили на 3D-принтере при минимуме датчиков, что позволяет снизить стоимость готового изделия в разы по сравнению с аналогами.





Владислав признается, что на разработку проекта и конструирование изобретения он потратил два года. Идея создать протез пришла к нему после просмотра видеоролика инженера из Беларуси, в котором тот моделировал подобную конструкцию.

По словам отца изобретателя и по совместительству его научного руководителя Эдуарда Марчука, он подсказал сыну, в каком направлении двигаться.

— То, что он говорил, что мы увидели видеоролик инженера из Беларуси, который для своего отца собирал протез, это видео я ему показал, чтобы направить. У меня просто мой дедушка был инвалид Великой Отечественной войны, и я видел, как он мучился всю жизнь.

Талантливого гимназиста из Волгограда заметили и пригласили в сборную России по инженерному творчеству. Теперь 17-летний школьник готовится к поездке за рубеж.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»