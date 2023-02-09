В центре Котово около остановки образовался провал









Жители Котово Волгоградской области встревожены появившейся накануне около остановки общественного транспорта ямой.













Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, провал в асфальте появился на улице Мира в центре города около кинотеатра «Космос», в одном из самых оживленных мест города.













По словам жителей, дно провала залито водой.





- Не похоже, что это был колодец, скорее, провалился асфальт, - предполагают жители. – Не удивительно. У нас чуть ли не каждую неделю рвутся трубы и происходят аварии.





Котовчане уточняют, что глубина ямы составляет около 80 см, а ширина - 80 см.













Яма, между тем, до сих пор не огорожена. Горожане переживают, что в ловушку могут угодить прохожие, и надеются, что власти предпримут меры и ликвидируют провал.





Фото Общественный контроль города Котово