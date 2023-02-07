Банк «Открытие»: началась регистрация на Х Югорский лыжный марафон

Спорт 07.02.2023 12:02
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07.02.2023 12:02
На сайте Югорского лыжного марафона ugraloppet.ru открыта онлайн регистрация участников на юбилейный X Югорский лыжный марафон. Его генеральным партнером выступает банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ). Для участников с ранней регистрацией предусмотрен бонус – скидка на регистрационный сбор.
Марафон пройдет в два дня: в первый день – 7 апреля – состоится гонка на 50 км классическим стилем. Участие в ней могут принять все желающие в возрасте от 19 лет, оплатившие регистрационный сбор в 2500 рублей. При оплате до 28 февраля участник получает скидку в 1200 рублей. Во второй день – 8 апреля - состоится традиционный массовый старт на дистанции 50 км свободным стилем, а также забеги на 25 и 5 км. Минимальный возраст для участников на дистанции 25 км – 15 лет, для 5 км - 10 лет. Стоимость участия в соревнованиях на полумарафоне – 1500 рублей (при регистрации на сайте до 28 февраля – 700 рублей), на самой короткой дистанции – 1000 рублей (400 рублей при ранней регистрации до конца февраля). Бесплатно участие в марафоне смогут принять дети в возрасте до 12 лет включительно, сурдлимпийцы и паралимпийцы, ветераны Великой Отечественной войны и труда, ветераны боевых действий. Скидка 50% от размера стартового сбора на момент регистрации предоставляется участникам пенсионного возраста (65 лет и старше – для мужчин и 55 лет и старше для женщин). Прием заявок на участие в марафоне продлится до 6 апреля включительно.
Еще одним новшеством этого марафона станет возможность заказать себе именной номер участника. При регистрации на марафон до 20 февраля любой участник может заказать для себя выпуск нагрудного номера со своими именем и фамилией. Стоимость такого номера 1000 рублей, он станет отличной памятью о прошедшем юбилейном марафоне, считают организаторы.
— Многие участники Югорского лыжного марафона спрашивают, когда откроется регистрация на следующий сразу после финиша. Мы уверены, что таких людей будет много, и они будут готовы заявиться на марафон уже в первые дни регистрации. Сделать это сейчас удобно и просто – форма заявки сразу позволяет произвести оплату регистрационного сбора в режиме онлайн, — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная с 2013 года. Организаторами марафона выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве банка «Открытие». В 2022 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 3,8 тысячи участников из 61 регионов России.
Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.
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