Политика

Бочаров: в Волгограде к 9 Мая установят бюст Шарля де Голля

Политика 03.02.2023 16:25
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03.02.2023 16:25


Губернатор Волгоградской области сегодня, 3 февраля, озвучил решение установить в Волгограде бюст генерала де Голля в музее-панораме «Сталинградская битва». По словам Андрея Бочарова, это произойдет в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, о своем решении глава региона объявил на встрече с внуком Шарля де Голля, который в эти дни находится в городе-герое. Так, в частности, Андрей Бочаров почеркнул, что в России с большим уважением относятся к народу Франции и пригласил Пьера де Голля принять участие в церемонии открытия бюста.

– Для меня это большая честь. Это будет чудесная возможность вернуться в вашу чудесную страну, – ответил согласием на приглашение Пьер де Голль, отметив, что выступает за франко-российскую дружбу. – Важно лучше знать и понимать друг друга, глубже проникать в культуру, изучать язык. На западе не понимают русских, их не знают, из-за этого непонимания рождается очень много ошибок. Особенно в отношении сегодняшней ситуации».

Добавим, что сегодня Андрей Бочаров  также встретился с делегациями из Армении из Казахстана, прибывшими в город-герой накануне  для участия в торжествах по случаю 80-летия Сталинградской Победы. Глава региона обсудил с гостями дальнейшее сотрудничество в сферах экономики, истории и культуры. 

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