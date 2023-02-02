«К торжественному маршу!» — именно эти слова разорвали тишину на площади Павших борцов перед прохождением парадных расчетов в ознаменование 80-летия Победы в Сталинградской битве. Горожанам и гостям города-героя сегодня, 2 февраля, показали свои умения и воинскую выправку около 1600 человек. Прошли торжественным строем, чеканя шаг, военнослужащие ЮВО, полицейские, спасатели, пограничники, казаки, кадеты, юнармейцы — каждый из них сегодня старался показать максимум.













Открывала парад рота юных барабанщиков. Часть личного состава предстала в обмундировании военного времени. С трибун за происходящим с интересом наблюдали многочисленные гости из других регионов и ветераны войны.













Некоторые зрители снимали происходящее на телефоны с балконов гостиницы «Волгоград», как раз выходящей окнами на площадь павших борцов.













После того, как из виду исчезла последняя парадная «коробка», на главной площади города-героя появился легендарный танк Т-34. Следом за ним проследовала группа мотоциклистов, военные грузовики, пожарные машины, БМП, танки Т-90, БТР и артиллерийские установки.













Также на параде показали современное вооружение, используемое в зоне СВО, в том числе спецотрядом «Сталинград». После проезда механизированной колонны на площади воцарилось относительное спокойствие, которое неожиданно нарушили три самолета АН-2, пролетевшие на максимально низких высотах и разбросавшие поздравительные листовки, посвященные победе над гитлеровцами.













Вместе с журналистами региональных и федеральных российских изданий, освещали юбилей Сталинградской Победы и корреспонденты зарубежных СМИ.

Журналист Ван Де Лу, представляющий Центральное телевидение Китая рассказал, что в России он работает всего четыре месяца.

— В Сталинграде, честно говоря, я первый раз. И сразу попал на мероприятие такого уровня, — рассказал корреспондент. — Сегодня Россия переживает нелегкое время, но мы знаем, что русский народ стремится к победе и миру. Мы знаем, что значит 80-летие Сталинградского битвы для русского народа. У русского народа есть историческая миссия — чтобы воцарился мир. Поскольку Россия — это огромная страна, то если там на этой огромной территории отсутствует мир, то для всего человечества это бедствие и большая беда. Как китайский журналист, восточный сосед и надежный партнер мы желаем, чтобы в России царили мир и спокойствие.

Корреспондент признался, что еще не успел посмотреть инсталляцию на железнодородном вокзале, но уже поднялся на главную высоту России — Мамаев курган — и скульптура «Родина-мать зовет!» его сильно впечатлила.













Екатерина пришла посмотреть парад вместе со своей семьей — мужем и двумя детьми. Горожанка отмечает, что в Волгограде (сегодня — Сталинграде) к юбилею Победы подготовились на высшем уровне.

— Я сама родом из Ставропольского края. Переехала сюда к мужу 13 лет назад. Город стал действительно очень красивым. Помню, как он выглядел, когда я только сюда попала и сейчас — это просто космическое преображение. Мы уже посмотрели инсталляцию на ж/д вокзале, лазерное шоу на Центральной набережной, Аллее Героев — все очень достойно и красиво. Подготовились к празднику на 101 с плюсом, — рассказывает Катя. — Сталинградская битва лично для меня — это история об огромном мужестве. Ведь раньше воевали брат за брата, и этот дух русского человека, единство народа — в этом и есть сила России. У меня бабушка во время войны трудилась в тылу, собирала запчасти для самолетов. Через что пришлось пройти нашим предкам — даже тяжело представить.













Внимание горожан и гостей города-героя привлекли суровые парни в кожаных куртках с надписями «Брат за брата».

— Мы приехали из Словакии специально к 80-летию Сталинградской битвы, чтобы отдать дань памяти героям, отдавших свои жизни за наше будущее. Мы планируем возложить венки на Мамаевом кургане, — рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» организатор объединения мотоциклистов Словакии «Брат за брата» Алекса Матуш. — Сегодня вечером пойдем смотреть инсталляцию на железнодорожном вокзале.

Матуш уверен, что в современном мире, когда многие пытаются переписывать историю, очень важно защищать память о погибших в Великой Отечественной войне советских солдатах.

































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»